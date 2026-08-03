Η απόφαση της Λισαβόνας εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για την υιοθέτηση αντίστοιχων παρεμβάσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε την επιβολή έκτακτης φορολόγησης (windfall tax) ύψους 33% στο τμήμα των κερδών των εταιρειών πετρελαίου και διύλισης για το 2026 που υπερβαίνει το 120% του μέσου όρου των κερδών της διετίας 2024-2025. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην είσπραξη μέρους των έκτακτων κερδών που προέκυψαν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν.

Το μέτρο θα πρέπει να εγκριθεί και από το πορτογαλικό κοινοβούλιο, ωστόσο εκτιμάται ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει ευρεία πολιτική στήριξη. Η απόφαση της Λισαβόνας εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για την υιοθέτηση αντίστοιχων παρεμβάσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, πάντως, η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει ανάλογη πολιτική επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια. Αντίθετα, είχε προηγηθεί συμφωνία με τις εταιρείες διύλισης για τη μείωση των τιμών των καυσίμων μέσω έκπτωσης που παρέχεται προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Η έκπτωση ανέρχεται σε 7,95 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, προ ΦΠΑ, για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και σε 4,05 λεπτά ανά λίτρο, προ ΦΠΑ, για το πετρέλαιο κίνησης. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η ελάφρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 10 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη και στα 5 λεπτά ανά λίτρο για το diesel.

Η μείωση αποτυπώνεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τις εταιρείες εμπορίας και ισχύει από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης που διατίθενται στην εγχώρια αγορά και δεν επεκτείνεται σε άλλες κατηγορίες καυσίμων.