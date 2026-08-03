Η ενημέρωση και η προσεκτική μελέτη των όρων ενοικίασης αποτελούν την καλύτερη άμυνα απέναντι στις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων εταιρειών.

Οι παραπλανητικές χρεώσεις, οι υπερτιμολογημένες ασφαλιστικές καλύψεις και, πλέον, οι ψεύτικες ιστοσελίδες κρατήσεων που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν ένα ολοένα πιο σύνθετο τοπίο για όσους επιλέγουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο στις διακοπές τους στο εξωτερικό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σωστή προετοιμασία πριν από το ταξίδι μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Όπως επισημαίνουν, η ενημέρωση και η προσεκτική μελέτη των όρων ενοικίασης αποτελούν την καλύτερη άμυνα απέναντι στις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων εταιρειών. Η επιλογή μιας αξιόπιστης εταιρείας συμβάλλει στη διαφάνεια των όρων ασφάλισης, στην παροχή αξιόπιστης οδικής βοήθειας και στη μείωση του κινδύνου αμφισβητούμενων χρεώσεων για ζημιές.

Πρόσθετες χρεώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο συνολικό κόστος της ενοικίασης και όχι μόνο στη χαμηλή αρχική τιμή που προβάλλεται στις διαφημίσεις. Πρόσθετες χρεώσεις για ασφάλιση, δεύτερο οδηγό, παιδικά καθίσματα, σύστημα πλοήγησης, παραλαβή από αεροδρόμιο ή διαφορετικές πολιτικές καυσίμων μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους ταξιδιώτες να συγκρίνουν πάντα το συνολικό κόστος και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους πριν ολοκληρώσουν την κράτηση.

Εξίσου σημαντική είναι η προσεκτική ανάγνωση των «ψιλών γραμμάτων». Χρεώσεις για επιπλέον οδηγούς, διόδια, καθυστερημένη επιστροφή του οχήματος, υψηλές εγγυήσεις, καθώς και περιορισμοί ηλικίας ή επιβαρύνσεις για μετακινήσεις εκτός συνόρων, είναι στοιχεία που συχνά γίνονται αντιληπτά μόνο κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

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Η προπληρωμή της ενοικίασης μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές, εφόσον η κράτηση πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστης εταιρείας και οι όροι είναι απολύτως κατανοητοί.

Ωστόσο, για όσους ενδέχεται να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, η πληρωμή κατά την παραλαβή μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αν και συνήθως συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος.

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τις ιδιαίτερα χαμηλές προσφορές, οι οποίες συχνά αντισταθμίζονται από ακριβές πρόσθετες υπηρεσίες που προτείνονται στο γκισέ της εταιρείας. Παράλληλα, συνιστούν στους καταναλωτές να μην υποκύπτουν σε πιέσεις για αγορά επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων επί τόπου, καθώς αντίστοιχη προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί πριν από το ταξίδι με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τέτοιες καλύψεις περιλαμβάνονται ήδη σε ταξιδιωτικά ασφαλιστήρια, τραπεζικά πακέτα ή πιστωτικές κάρτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχολαστική καταγραφή της κατάστασης του οχήματος πριν από την αναχώρηση. Συνιστάται να ελέγχονται προσεκτικά το αμάξωμα, οι τροχοί, τα ελαστικά, οι καθρέφτες, τα φώτα και η στάθμη των καυσίμων, ενώ οι ταξιδιώτες καλό είναι να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν κάθε πλευρά του αυτοκινήτου, καθώς και το εσωτερικό του. Κάθε προϋπάρχουσα φθορά θα πρέπει να καταγράφεται στα έγγραφα της εταιρείας, ώστε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση μεταγενέστερης διαφωνίας.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε πρακτικές όπως η επίκληση μη διαθεσιμότητας του οχήματος που είχε κρατηθεί, με στόχο την προώθηση ακριβότερης κατηγορίας, ή οι ισχυρισμοί ότι η ιδιωτική ασφάλιση του πελάτη δεν γίνεται αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να ζητείται τεκμηριωμένη εξήγηση και να ελέγχονται οι σχετικοί όροι της σύμβασης.

Τέλος, αυξημένος είναι πλέον και ο κίνδυνος διαδικτυακής εξαπάτησης. Οι απατεώνες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ιδιαίτερα πειστικές ψεύτικες ιστοσελίδες κρατήσεων και μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από γνωστές εταιρείες. Οι ειδικοί συνιστούν οι κρατήσεις να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των εταιρειών ενοικίασης, να επαληθεύονται ανεξάρτητα οι προσφορές και να αποφεύγονται οι τιμές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές.