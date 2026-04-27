Με μικρά κέρδη και περιορισμένη δυναμική ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 205,47 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κυρίως από τη δραστηριότητα στη ΔΕΗ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 28,47 εκατ. τεμάχια. Σημαντικό μέρος του τζίρου προήλθε από πακέτα, συνολικής αξίας περίπου 29 εκατ. ευρώ. Συνολικά, στο ταμπλό επικράτησαν οι ανοδικές μετοχές, με 76 τίτλους να κλείνουν υψηλότερα έναντι 58 πτωτικών, ενώ 65 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε ανεπαίσθητα κατά 0,06% στις 5.633,11 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,31% και διαμορφώθηκε στις 2.910,11 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,3% στις 2.550,72 μονάδες, γυρίζοντας σε αρνητικό έδαφος στις δημοπρασίες. Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα ήταν μεικτή με τάση διόρθωσης. Η Alpha Bank ήταν η μόνη που έκλεισε ανοδικά, με +0,53% στα 3,59 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,6% στα 14,08 ευρώ, η Eurobank κατά 0,55% στα 3,82 ευρώ και η Πειραιώς σημείωσε οριακές απώλειες 0,19% στα 8,26 ευρώ.

Σε επίπεδο μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ανοδικά ξεχώρισαν η Βιοχάλκο με κέρδη 4,16% στα 14,66 ευρώ και η Cenergy με άνοδο 3,43% στα 21,7 ευρώ. Θετικά κινήθηκε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 18,40 ευρώ με άνοδο 1,6%, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης. Η Aegean κατέγραψε κέρδη 1,45% στα 12,6 ευρώ, ενώ η Allwyn περιόρισε την ενδοσυνεδριακή της άνοδο και έκλεισε με +0,79% στα 13,32 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ισχυρά ανοδικά κινήθηκε η Intracom με άλμα 8,83% στα 3,45 ευρώ, ενώ η Austriacard ενισχύθηκε κατά 4,36% στα 8,14 ευρώ. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Alter Ego (+2,93% στα 5,62 ευρώ), η Ideal (+2,08% στα 5,90 ευρώ) και η Dimand (+1,92% στα 13,25 ευρώ). Αντίθετα, η Intralot διόρθωσε κατά 1,31% στα 1,13 ευρώ, ενώ πιέσεις δέχθηκε και ο ΟΛΠ που υποχώρησε κατά 2,06% στα 38,1 ευρώ.

Στα χαμηλότερα στρώματα ξεχώρισε η ΥΚΝΟΤ με ισχυρή άνοδο 10,6% στα 1,20 ευρώ, συνεχίζοντας το ανοδικό της σερί.