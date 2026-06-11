Σε επίπεδο τελικής γραμμής, η Autohellas εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Η Autohellas κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής της κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η επιβάρυνση από τις αυξημένες αποσβέσεις του στόλου οδήγησε σε υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 220,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν στα 51,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τελικής γραμμής, η εταιρεία εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και την επέκταση του στόλου, σε ένα τρίμηνο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από εποχικά χαμηλή κερδοφορία.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 555,5 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά τους επόμενους μήνες.

Στον τομέα των μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στα 63,1 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενος από την ισχυρή ζήτηση τόσο από εταιρικούς πελάτες όσο και από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από τις υψηλότερες αποσβέσεις που προέκυψαν από την ενίσχυση του στόλου τα προηγούμενα χρόνια.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και η διεθνής δραστηριότητα μισθώσεων, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 18,3% στα 37,6 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αγορά της Πορτογαλίας, όπου η αύξηση των μισθώσεων και των πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων ενίσχυσε τα EBITDA, αν και η καθαρή κερδοφορία παρέμεινε αρνητική λόγω των αυξημένων αποσβέσεων που συνοδεύουν το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, ο όμιλος παρουσίασε σταθερή εικόνα, με ήπια αύξηση εσόδων και διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδο EBIT και προ φόρων.

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Αντίθετα, ο τομέας εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 4,6%, συνεισφέροντας 120,2 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του ομίλου. Παράλληλα, η Italian Motion, η οποία δεν ενοποιείται στον κύκλο εργασιών λόγω εφαρμογής της μεθόδου καθαρής θέσης, πραγματοποίησε πωλήσεις 35,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.