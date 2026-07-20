Παρά τις έντονες αντιδράσεις για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, που κυμάνθηκαν από 60 έως και πάνω από 10.000 δολάρια, η ζήτηση παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή.

Με τη FIFA να αναδεικνύεται στον μεγάλο οικονομικό νικητή ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 2026, το μεγαλύτερο και πιο εμπορικό Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τα έσοδά της για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 9 δισ. δολάρια, καθιστώντας τη διοργάνωση μία από τις πλέον προσοδοφόρες στην ιστορία του αθλητισμού.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση στον τελικό. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες, ενώ η Αργεντινή ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ένσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η διοργάνωση σηματοδότησε μια νέα εποχή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 εθνικές ομάδες, έναντι 32 στο προηγούμενο φορμάτ. Ο αριθμός των αγώνων αυξήθηκε από 64 σε 104 και η διάρκεια του τουρνουά επεκτάθηκε στις έξι εβδομάδες. Η διεύρυνση αυτή δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες εμπορικής εκμετάλλευσης, από την πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και εισιτηρίων έως τις συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιζόμενους.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτή έχει διαδραματίσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει προωθήσει συστηματικά την επέκταση των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας. Παρά τις έντονες αντιδράσεις για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, που σύμφωνα με το δημοσίευμα κυμάνθηκαν από 60 έως και πάνω από 10.000 δολάρια, η ζήτηση παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή. Στη φάση των ομίλων, η πληρότητα των γηπέδων έφθασε περίπου στο 99%, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC. Η εμπορική επιτυχία του νέου μοντέλου έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση. Ο Ινφαντίνο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου 64 ομάδων το 2030, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σχεδόν το ένα τρίτο των χωρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι πολιτικές σχέσεις του προέδρου της FIFA, με ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η παρουσία και η εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου στη διοργάνωση προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, τις διοργανώτριες χώρες του τουρνουά.

Πέρα από τα δισεκατομμύρια που δημιουργεί το Παγκόσμιο Κύπελλο, η FIFA επιχειρεί να ενισχύσει και το αναπτυξιακό της αποτύπωμα. Μέσω του προγράμματος «FIFA Forward 4.0» σχεδιάζει να διαθέσει 2,7 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της κατά την περίοδο 2027-2030. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στο Μουντιάλ του 2030, για το οποίο η FIFA έχει προβλέψει προϋπολογισμό 6 δισ. δολαρίων. Η επετειακή διοργάνωση για τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη μεγαλύτερο εγχείρημα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Μετά το οικονομικό ρεκόρ του 2026, η στρατηγική της FIFA δείχνει ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση: περισσότερες ομάδες, περισσότεροι αγώνες, μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό και ακόμη υψηλότερα έσοδα.