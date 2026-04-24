Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο FTSE 25 κατέγραψε απώλειες 0,81% στις 5.629,57 μονάδες, την ώρα που ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαφοροποιήθηκε ανοδικά, κλείνοντας με +1,11% στις 2.900,99 μονάδες.

Με απώλειες, αλλά μακριά από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια ημέρα όπου το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις επιμέρους κινήσεις μετοχών και στον αυξημένο τζίρο, που εκτοξεύθηκε κυρίως λόγω της δραστηριότητας στη ΔΕΗ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες με πτώση 0,66%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 283,81 εκατ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να απορροφά σχεδόν το ένα τρίτο των συναλλαγών, πραγματοποιώντας μόνη της 96,81 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των πακέτων, που ανήλθαν συνολικά σε 28,25 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την εικόνα αυξημένης δραστηριότητας. Συνολικά, η εικόνα στο ταμπλό ήταν μοιρασμένη, με 60 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 66 πτωτικών και 73 αμετάβλητων.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο FTSE 25 κατέγραψε απώλειες 0,81% στις 5.629,57 μονάδες, την ώρα που ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαφοροποιήθηκε ανοδικά, κλείνοντας με +1,11% στις 2.900,99 μονάδες.

Στο ταμπλό, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε στα 18,10 ευρώ με πτώση 2,84%, περιορίζοντας τις ισχυρές αρχικές απώλειες, ενώ η Intralot ξεχώρισε ανοδικά με άλμα 5,05% στα 1,145 ευρώ και αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε εντονότερα κατά 1,32% στις 2.558,27 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο επικράτησαν πιέσεις, με την Τράπεζα Πειραιώς να κλείνει στα 8,28 ευρώ (-1,24%), την Alpha Bank στα 3,57 ευρώ (-2,05%) και τη Eurobank στα 3,84 ευρώ (-1,89%). Πιο ανθεκτική εμφανίστηκε η Εθνική Τράπεζα, που υποχώρησε κατά 0,77% στα 14,17 ευρώ.

Από τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ανοδικά ξεχώρισαν η Cenergy με κέρδη 2,24% στα 21 ευρώ, η Helleniq Energy με +1,91% στα 9,62 ευρώ και η Metlen με +1,45% στα 34,90 ευρώ, ενώ θετικό πρόσημο διατήρησε και η Allwyn με +0,53% στα 12,42 ευρώ, παρά την υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της.

Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 1% κατέγραψαν αρκετοί τίτλοι του FTSE 25, μεταξύ των οποίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,70%), η Motor Oil (-1,75%), η Jumbo (-1,01%) και η Τιτάν (-1,07%), επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πέραν της Intralot, ανοδικά κινήθηκαν ο ΑΔΜΗΕ με +2,42% και άλλοι επιλεγμένοι τίτλοι, ενώ πιέσεις δέχθηκε η Autohellas (-7,95%) λόγω αποκοπής μερίσματος.