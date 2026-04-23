Με οριακά κέρδη, παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες με άνοδο 0,23%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, με τον συνολικό όγκο να φτάνει τα 31,41 εκατ. τεμάχια. Περισσότερο από το 53% του τζίρου συγκεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση της δραστηριότητας στις συστημικές μετοχές. Συνολικά, 81 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 50 με πτώση και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 0,19% στις 5.675,52 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,81% στις 2.866,68 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης περιόρισε τις απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 2.592,43 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,3% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε οριακά κατά 0,14%. Πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank με -1,19%, ενώ η Eurobank παρέμεινε αμετάβλητη.

Στο ταμπλό, από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε ανοδικά η ΕΥΔΑΠ με άλμα 6,57% στα 10,06 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Metlen με +2,44% στα 34,4 ευρώ και η Aegean Airlines με +1,23% στα 12,35 ευρώ. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Τιτάν (+1,6%) και η ΔΕΗ (+0,76%).

Στις υπόλοιπες ανοδικές κινήσεις, ξεχώρισαν η Austriacard με άλμα 7,88%, η Κρι Κρι με +3,22% μετά τα ισχυρά αποτελέσματα, καθώς και η Intralot που συνέχισε ανοδικά για όγδοη συνεδρίαση. Στα χαμηλότερα στρώματα, σημαντική δραστηριότητα σημειώθηκε στη Real Consulting, ενώ άνοδο κατέγραψαν και οι ΕΚΤΕΡ και Δομική Κρήτης.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου, με τη Cenergy στο -2,19% και τη Βιοχάλκο στο -1,68%, ενώ η ΕΛΧΑ περιόρισε τις απώλειές της. Πτωτικά κινήθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος (-3,23%), λόγω αποκοπής μερίσματος. Η Allwyn έκλεισε οριακά χαμηλότερα, επεκτείνοντας το αρνητικό της σερί.