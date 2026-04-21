Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 2.260,67 μονάδες.

Με οριακές μεταβολές στους βασικούς δείκτες και αισθητά μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 2.260,67 μονάδες με οριακή άνοδο 0,04%. Ο τζίρος υποχώρησε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στα 182,48 εκατ. ευρώ, έναντι 237,57 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με τα 15,6 εκατ. να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος ανήλθε στα 34,33 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Συνολικά, 75 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 56 που υποχώρησαν, ενώ 70 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας μια μικτή αλλά ελεγχόμενη εικόνα στην αγορά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης παρέμεινε στάσιμος στις 5.748,58 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,52% και διαμορφώθηκε στις 2.858,24 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ήπια αντίδραση μετά τη χθεσινή πτώση, ενισχυόμενος κατά 0,48% στις 2.631,05 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα ήταν ήπια ανοδική. Η Eurobank έκλεισε στα 3,99 ευρώ με άνοδο 1,22%, η Εθνική Τράπεζα στα 14,48 ευρώ με +0,7%, η Alpha Bank στα 3,81 ευρώ με +0,5%, ενώ η Πειραιώς παρέμεινε αμετάβλητη στα 8,36 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και επιλεγμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 2,4% στα 35,80 ευρώ και τη Helleniq Energy κατά 1,87% στα 9,54 ευρώ. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε ο ΟΤΕ με +2,41% στα 18,30 ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,94% στα 9,45 ευρώ. Αντίδραση σημείωσαν επίσης η Τιτάν με +1,30% και η ΕΛΧΑ με +1,62%.

Στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν σε δεικτοβαρείς τίτλους. Η Coca Cola υποχώρησε κατά 2,45% στα 49,85 ευρώ, η Metlen κατέγραψε απώλειες 1,62% στα 34,10 ευρώ και η Jumbo κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,63% στα 24,10 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά ο ΑΔΜΗΕ με +2,3% και η Intracom με +2,28%, ενώ η Intralot συνέχισε ανοδικά με +0,66%. Αντίθετα, η Κρι Κρι υποχώρησε κατά 1,67% και η ΕΧΑΕ κατά 1,66%.

Στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς καταγράφηκαν ισχυρότερες κινήσεις, με την Έλαστρον να ενισχύεται κατά 5,7%, την EIS κατά 5,6%, τα Πλαστικά Θράκης κατά 3,36% και τη ΔΑΙΟΣ να σημειώνει άνοδο 7,3%, αν και με περιορισμένο τζίρο.