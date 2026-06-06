Κίνδυνος «βαριάς» τιμωρίας για τον Προμηθέα Πάτρας μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου.

Μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου για την ιδιοκτησία της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε για απολογία τη διοίκηση της ομάδας και τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Σε σχετική ανακοίνωσή της μάλιστα, η ΕΕΑ κάνει λόγο για ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας για την αγωνιστική περιόδου 2025-2026 και περιμένει εξηγήσεις από την πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου και της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ

1. Κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στον Ευάγγελο Λιόλιο, την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ», καθώς και των μετόχων της Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, αναφορικά με την εξέταση των με χρονολογία 16.04.2026 και 14.05.2026 καταγγελιών (αριθμ.πρωτ.Ε.Ε.Α. 254/16.04.2026 και 306/14.05.2026) της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896». Επίσης, κλήσεις στην ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 και στους νομίμους εκπροσώπους της Δημοσθένη Στασινόπουλο, Θεοφάνη Ταρνατώρο και στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. (Υπό διάσκεψη)

Κληθεί σε ακρόαση η ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ( άρθρο 77α παρ παρ 3 εδ.τελ. και 7 σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

2. Ανάκληση των από 10/7/2020 αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή σε ποσοστό 30%, 30% και 24,62 αντίστοιχα.

3. Παράβαση άρθρου 77ο παρ παρ 1 εδ.α, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ παρ 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

Κληθεί σε ακρόαση Ευάγγελος Λιόλιος για παράβαση άρθρου 77ο παρ παρί εδα,9 και 10 σε συνδ. με άρθρο 83 παρ παρ 3 και 4 Ν. 2725/1999 όπως ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ”.