Σαν να μην έφθαναν όλα τα υπόλοιπα στο Μέγαρο Μαξίμου, η χθεσινή καταγγελία του Αμαρουσίου για στοιχεία που φέρονται να αποδεικνύουν αφανή ιδιοκτησία της ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Βαγγέλη Λιόλιο, προσθέτει μία ακόμα βραδυφλεγή βόμβα στο σωρό που έχει μαζευτεί στην αυλή του κυβερνείου.

Διότι μπορεί η εν λόγω υπόθεση να πέρασε στα ψιλά, μπορεί να μην έχει φυσικά το ίδιο πολιτικό και θεσμικό φορτίο με τις υποκλοπές ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκει όμως ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα σε ένα κοκτέιλ που μπορεί να αποβεί εξόχως εκρηκτικό.

Για να εξηγούμαστε, μιας και εν μέσω άτυπης προεκλογικής περιόδου οδεύουμε και προς τα play off του μπάσκετ, ας αναλογιστεί κανείς τι... φουρνέλο μπορεί να πυροδοτήσει ένα - ή και παραπάνω - φαλτσοσφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, εάν δεν έχει διαλευκανθεί η υπόθεση γύρω από όσα καταγγέλλονται συνοδευόμενα από ντοκουμέντα και SMS για το ρόλο του προέδρου της ΕΟΚ.

Ως εκ τούτου, ο πάγος πάνω στον οποίον διεξάγεται πλέον η έρευνα, κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργείου Αθλητισμού είναι εξαιρετικά λεπτός. Και μπορεί να αποβεί εξίσου λεπτός και για το Μέγαρο Μαξίμου…

Ν.Α.