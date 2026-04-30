Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.188,68 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,55%, χάνοντας τελικά το επίπεδο των 2.200 μονάδων στις δημοπρασίες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,66% στις 5.541,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ισχυρότερες πιέσεις με απώλειες 2,49% στις 2.452,22 μονάδες, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,24% στις 2.873,43 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 285,09 εκατ. ευρώ, με τα 26,71 εκατ. να αφορούν πακέτα συναλλαγών. Ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 43,1 εκατ. τεμάχια, με τη δραστηριότητα να επικεντρώνεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, όπου πραγματοποιήθηκε περίπου το ήμισυ της συνολικής αξίας συναλλαγών. Συνολικά, 61 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 73 που υποχώρησαν, με 74 να παραμένουν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών στο σύνολο της αγοράς.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι τράπεζες δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Η Εθνική έκλεισε με απώλειες 3,03% στα 13,42 ευρώ, η Eurobank επίσης στο -3,03% στα 3,68 ευρώ και η Πειραιώς στο -3,1% στα 7,95 ευρώ, ενώ η Alpha περιόρισε την πτώση της στο -1,05% στα 3,40 ευρώ. Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και η Allwyn (-4,72% στα 12,10 ευρώ), ενώ πτωτικά κινήθηκαν η Aegean (-2,87%) και η Optima (-2,21%).

Στον αντίποδα, αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς τίτλους. Η Motor Oil σημείωσε άνοδο 3,8% στα 38 ευρώ και η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 2,45% στα 9,83 ευρώ. Η Cenergy συνέχισε ανοδικά με +2,76% στα 23,84 ευρώ, καταγράφοντας πέμπτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, ενώ κέρδη σημείωσαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2%), η Coca-Cola (+1,95%) και η Metlen (+1,8%). Η ΔΕΗ έκλεισε με οριακή άνοδο 0,28% στα 18,01 ευρώ, πραγματοποιώντας αυξημένο τζίρο.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν η ΑΒΑΞ (+2,35%) και η Intralot (+1,64%), ενώ στα χαμηλότερα στρώματα ξεχώρισε η ΕΥΑΠΣ με άνοδο 4,07%.