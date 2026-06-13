Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ παραμένει αβέβαιο εάν οι διπλωματικές προσπάθειες θα καταφέρουν να ανακόψουν τον νέο κύκλο βίας που έχει αναζωπυρωθεί στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλώντας νέες απώλειες στις τάξεις της σιιτικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά στελέχη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ισραηλινών επιθέσεων, σε ένα ακόμη επεισόδιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο και ανατολικό Λίβανο. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές, ενώ οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών θέσεων, διατηρώντας ένα μέτωπο που παραμένει εξαιρετικά ασταθές παρά τις επανειλημμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός.

Η κατάσταση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς οι συγκρούσεις απειλούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για ευρύτερη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι εξελίξεις στον Λίβανο συνδέονται άμεσα με τις ευρύτερες γεωπολιτικές διεργασίες στην περιοχή και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων.

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