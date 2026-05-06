Σε πρώιμη περίοδο ζέστης μπαίνει από την επόμενη εβδομάδα η χώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Ο καιρός των επόμενων ημερών φαίνεται να αλλάζει αισθητά, με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να κάνουν λόγο για μια σταδιακή μετάβαση σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, ξεπερνώντας ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ παράλληλα θα κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα όπως οι νοτιάδες, η αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο πρώιμης ζέστης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το καλοκαίρι που πλησιάζει.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Καθαρό» καλοκαίρι με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς

Από το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία και από την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πλέον θα πάμε σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες από την Κυριακή και στη συνέχεια.

Αύριο, Πέμπτη, δεν αλλάζει ουσιαστικά ο καιρός. Σιγά σιγά θα ενισχυθούν οι νοτιάδες προς το Ιόνιο Πέλαγος και μέσα στην ημέρα θα έχουμε κάποια περάσματα από κάποιες λασποβροχές.

Οι συννεφιές θα οδηγήσουν σε μια μικρή υποχώρηση σε ότι αφορά τη θερμοκρασία. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, θα απομακρυνθούν οι συννεφιές και η αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία και πάλι θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Κάποια φαινόμενα αστάθειας περιμένουμε αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και στη συνέχεια τα 30άρια θα γίνουν πιο πολλά από την Κυριακή.

Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μπόρες θα δηλώσουν το παρών ακόμη και αργά το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Όλγα Παπαβγούλη: Πρώιμο θερμό επεισόδιο την ερχόμενη εβδομάδα

Από αύριο, Πέμπτη, οι νεφώσεις, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, θα πυκνώσουν και αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Ιόνιο όπου το βράδυ θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, μεταφέροντας μεγαλύτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Την Παρασκευή, το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει πιο έντονα τη χώρα, με βροχές στα δυτικά που σταδιακά θα κινηθούν ανατολικότερα και βορειότερα. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και η αφρικανική σκόνη θα κορυφωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα ανατολικά και τα νότια ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές όπως η Λιβαδειά και η βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και την αφρικανική σκόνη να υποχωρεί σταδιακά, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Από τις 12 Μαΐου και μετά αναμένεται ένα πρώιμο θερμό επεισόδιο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

