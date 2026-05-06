Όσα μπορούν να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026 χωρίς να κινδυνεύει να μηδενιστεί το γραπτό τους - Τι ισχύει για μολύβια και ρολόγια.

Στην πιο κρίσιμη φάση της χρονιάς βρίσκονται πλέον οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, καθώς οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν και η προετοιμασία κορυφώνεται. Οι τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις χαρακτηρίζονται από επαναλήψεις, προσομοιώσεις θεμάτων και προσπάθεια σταθεροποίησης της απόδοσης, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης, με ισορροπία ανάμεσα σε διάβασμα και ξεκούραση, βοηθά τους υποψηφίους να διατηρούν τη συγκέντρωσή τους και να αποφεύγουν την υπερκόπωση. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην επανάληψη της ύλης και όχι στην εκμάθηση νέων ενοτήτων την τελευταία στιγμή. Μεθοδικότητα, συνέπεια και ψυχραιμία είναι τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία και να κάνουν αυτή την απαιτητική περίοδο πιο διαχειρίσιμη.

Το χρονοδιάγραμμα των Πανελληνίων 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σηματοδοτώντας την αρχή της εξεταστικής περιόδου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στις 3 Ιουνίου σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά ή Βιολογία, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου ακολουθούν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Όλες οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί, με προσέλευση έως τις 08:00.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, το πρόγραμμα ξεκινά μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2 Ιουνίου εξετάζονται τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στις 4 Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα ειδικότητας όπως Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και άλλα ανά τομέα. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τις 15 Ιουνίου, με διαφορετικά μαθήματα ειδικοτήτων κάθε ημέρα. Και στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης είναι 08:30, με προσέλευση έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια των εξετάσεων είναι συνήθως τρεις ώρες.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, ακολουθούν τα ειδικά και μουσικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026. Σε αυτή την περίοδο εξετάζονται μαθήματα όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, αλλά και μουσικά μαθήματα θεωρίας και εκτέλεσης. Οι ώρες εξέτασης διαφοροποιούνται, με έναρξη είτε στις 08:30 είτε στις 10:00, ανάλογα με το μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας εισαγωγής.

Πανελλήνιες 2026: Τα απαγορευμένα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό

Κάθε μέρα εξέτασης στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026 οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται απαραιτήτως με το Δελτίο εξεταζομένου. Μόνο την πρώτη ημέρα της εξέτασης καλό είναι να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα (ακόμα και αν τα έχουν απενεργοποιήσει), διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπονομεύει τις εξετάσεις.

Μπορούν να έχουν μαζί τους ρολόι χειρός, όχι όμως smart watch. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν επάνω τους «έξυπνα ρολόγια» αντίθετα με την ενημέρωση που τους έγινε, το γραπτό τους θα μηδενιστεί.

Εάν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, οφείλουν να το παραδώσουν πριν ανέβουν στην αίθουσα στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Καλό είναι να έχουν μαζί τους 2 ή 3 στυλό του ίδιου χρώματος.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή Επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες: