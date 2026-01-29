Σε λίγη ώρα επαναπατρίζονται οι σοροί των 7 θυμάτων.

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα μεταφέρθηκαν οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όπου θα παραληφθούν από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.

Η θλίψη για τα «αετόπουλα» παραμένει βαθιά, ενώ οι οικείοι τους προετοιμάζονται για τις κηδείες που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα τελέστηκε τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg14cyn20bz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» υποδέχθηκε τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η τοπική κοινωνία στη Θεσσαλονίκη και Aλεξάνδρεια Ημαθίας θρηνούν μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων. Και τα 7 θύματα ήταν μεταξύ 20 και 30 χρόνων και τους ένωνε η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg144fjf2dxl?integrationId=40599y14juihe6ly}