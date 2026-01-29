«Η μνήμη τους, όπως και η μνήμη των δικών μας ανθρώπων, ας γίνει δύναμη και ευθύνη, για να μη δεχτούμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες ως αναπόφευκτες.»

Το δικό τους συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία έστειλε ο Σύλλογος Συγγενών των Τεμπών.

Έχοντας βιώσει και οι ίδιοι την αβάσταχτη απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και στέκονται στο πλευρό των συγγενών αλλά των επιζώντων. Όπως αναφέρουν στο συγκινητικό μήνυμά τους «άλλη μια μαύρη σελίδα. Άλλη μια τραγωδία που μας αφήνει βουβούς. Η σκέψη μας είναι στους οικείους των θυμάτων και στους τραυματίες που παλεύουν για τη ζωή τους. Καλό ταξίδι στα «αετόπουλα». Η μνήμη τους ας γίνει δύναμη και ευθύνη, για να μη δεχτούμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες ως αναπόφευκτες».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου των Τεμπών

Άλλη μια μαύρη σελίδα. Άλλη μια τραγωδία που μας αφήνει βουβούς.

Επτά νέα παιδιά, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, δε θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους. Έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία, στο δρόμο για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ως άνθρωποι που έχουμε βιώσει τον απόλυτο πόνο της απώλειας και την αδικία του βίαιου θανάτου, αναγνωρίζουμε τον σπαραγμό των οικογενειών τους χωρίς λόγια. Είναι ένας πόνος κοινός, βαθύς, αδιαπραγμάτευτος.

Η σκέψη μας είναι στους οικείους των θυμάτων και στους τραυματίες που παλεύουν για τη ζωή τους.

Καλό ταξίδι στα «αετόπουλα».

Η μνήμη τους, όπως και η μνήμη των δικών μας ανθρώπων, ας γίνει δύναμη και ευθύνη, για να μη δεχτούμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες ως αναπόφευκτες.

Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών

28-02-2023