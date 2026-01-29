Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος, καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από επιπλοκή.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν σήμερα, Πέμπτη (29/1), με ειδική πτήση οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία.

Την ίδια ώρα, με ξεχωριστή πτήση επαναπατρίζονται και δύο από τους τρεις τραυματίες. Ο τρίτος παραμένει νοσηλευόμενος, καθώς χθες (2/1) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία που ανέδειξε επιπλοκή, σύμφωνα με απόφαση των Ρουμάνων γιατρών.

Χθες, Τετάρτη (2/1), ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι οι δύο τραυματίες που επιστρέφουν σήμερα θα παραληφθούν από το ΕΚΑΒ, ενώ υπογράμμισε πως το υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές Αρχές για την πορεία της υγείας των τραυματιών και τον συντονισμό της επιστροφής τους.

Παράλληλα, η έρευνα των ρουμανικών Αρχών για τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με κρίσιμα ερωτήματα να παραμένουν έως τώρα αναπάντητα.

«Δεν διέθετε lane assist» λέει ο δικηγόρος της εταιρίας ενοικίασης του βαν

Μεταξύ άλλων απάντηση πρέπει να δοθεί αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα. Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι ανέφερε ένας από τους τραυματίες

Ένας εκ των τραυματιών, που μίλησε στο MEGA, δήλωσε πως «τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή» ενώ ανέφερε πως στο βανάκι «ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», είπε ο τραυματίας.

«Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω», ανέφερε.

«Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», κατέληξε.

Στην Τούμπα ο βρέθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Χθες, Τετάρτη (29/1) ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφτηκε την Τούμπα όπου εκατοντάδες φίλοι της ομάδας έχουν αφήσει κεριά στη μνήμα την επτά οπαδών.

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια ο κ. Βαρθολομαίος άναψε ένα κερί στη μνήμη τους.

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.