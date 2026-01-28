Καμία απάντηση για τον τεχνικό σύμβουλο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Αναπάντητο παραμένει το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για την μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», μετά την έκρηξη και τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες.

Το αίτημα κατατέθηκε στην Εισαγγελέα, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, η οποία επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο τον κ. Γιώργο Περιβολιώτη.

Καμία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων και κανείς από τους επτά επιζώντες εργαζόμενους της μοιραίας βάρδιας δεν έχει καταθέσει αίτηση για τεχνικό σύμβουλο, τουλάχιστον προς το παρόν.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων πλέον η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.