Στο προσυνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα μίλησε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συζήτηση με πολίτες, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώθηκε στη Λάρισα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Ράνια Λάμπρου, CEO της εταιρείας Simpler, ο Γιώργος Ρωμανόπουλος, αγρότης, ο Αλέξανδρος Φείδης, μηχανικός συστημάτων πληροφορικής, και ο Βαγγέλης Γκάγκος, ιδιοκτήτης της εταιρείας Hellas Stones. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ράνια Αλεξίου.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας:

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Εγώ, καταρχάς, θέλω να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στο 3ο προσυνέδριό μας. Να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την εντυπωσιακή συμμετοχή στον δρόμο για το 16ο Συνέδριό μας.

Να επαναβεβαιώσω την αγάπη μου και τη στήριξή μου στις κομματικές μας οργανώσεις, στα μέλη, στους αγωνιστές, στην «καρδιά» της Νέας Δημοκρατίας που πάντα δίνει το «παρών» και μας στηρίζει στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Και να τονίσω πόσο ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και τη δυνατή Ελλάδα εδώ, στη Θεσσαλία. Μία Περιφέρεια η οποία, από τη μία, κ. Περιφερειάρχα, έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια, από την άλλη έχει, όμως, τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πραγματικά τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια όχι απλά να κάνει άλματα αλλά να απογειωθεί.

Αναφέρθηκε πριν -και νομίζω ότι έχει ξεχωριστή αξία- στο γεγονός ότι η ανεργία στη Θεσσαλία είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Η Θεσσαλία, αυτή τη στιγμή, είναι μία γεωγραφική περιφέρεια η οποία εκτός από τον πρωτογενή τομέα -φαντάζομαι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά τα θέματά του, τις προκλήσεις του και δεν θα κρυφτούμε από τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν-, έχει ταυτόχρονα μία πολύ σημαντική παραγωγική μεταποιητική βάση.

Είναι μία Περιφέρεια η οποία βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη παροχής υπηρεσιών. Είναι μία Περιφέρεια η οποία μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικότατο διαμετακομιστικό κέντρο logistics, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση. Και είναι μία Περιφέρεια η οποία μέχρι και στον τομέα του τουρισμού μπορεί «να ανοίξει τα φτερά της» και να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει.

Ακριβώς αυτή η «γέφυρα» μεταξύ της ισχυρής οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο, όλα αυτά τα καλά λόγια τα οποία ακούμε για τη χώρα μας διεθνώς, τα οποία αποτυπώνονται και μέσα από την εμπιστοσύνη την οποία πια έχουμε χτίσει… Είναι πολύ σημαντική στιγμή, ξέρετε, για την Ελλάδα να μπορούμε εμείς, που ήμασταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, να λέμε υπερήφανα ότι ο Πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.

Δεν είναι καθόλου προφανές αυτό το οποίο μπορέσαμε και πετύχαμε.

Όμως, αυτό το οποίο τελικά σας ενδιαφέρει όλους είναι πώς αυτή η συλλογική προκοπή, η πολύ καλή πορεία της οικονομίας μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε στήριξη της κοινωνίας, όποτε αυτή το έχει περισσότερο ανάγκη, κάτι το οποίο αποδεδειγμένα το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης μας -περάσαμε πολύ μεγάλες κρίσεις, θέλω να θυμίσω- και εφόσον χρειαστεί θα το κάνουμε και τώρα.

Νομίζω ότι η εισαγωγή την οποία κάνατε είναι πολύ ενδεικτική του ότι πια στην Ελλάδα σκεφτόμαστε με όρους, όχι απλά παρόντος, με όρους μέλλοντος.

Η νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες, δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά. Απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά. Προσελκύει ανθρώπους πίσω στην πατρίδα μας.

Δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό ότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν έδρα την Αθήνα. Πολλές έχουν έδρα εδώ, τη Θεσσαλία. Κάνουν «γέφυρες» με τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια της περιοχής. Έρχονται και εστιάζουν στην καινοτομία, πάνω σε εκείνους τους τομείς που είναι σημαντικοί για κάθε Περιφέρεια. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τη σημασία που αποδίδω στην καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου πράγματι μπορούμε να κάνουμε τεράστια άλματα.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την οικονομία στατικά, μόνο με όρους παρόντος. Πρέπει να μπορούμε να τη βλέπουμε και με όρους μέλλοντος: πού θέλουμε να είμαστε το 2030, πού θέλουμε να είμαστε το 2035.

Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη, το μόνο κόμμα στη χώρα το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα, για τις επόμενες δεκαετίες τολμώ να πω.

Γιατί μπορούμε ακριβώς να δούμε και να δρομολογήσουμε σημαντικά έργα, τα οποία πηγαίνουν και θα πηγαίνουν και πέρα από τον ορίζοντα της δικής μας διακυβέρνησης.

Οπότε, για να κλείσω αυτή την πρώτη, εισαγωγική τοποθέτησή μου, να πω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω στο γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα, στη Θεσσαλία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.

Η Θεσσαλία, κ. Περιφερειάρχα, το ξέρετε καλά, το ξέρουμε και εμείς που βρεθήκαμε πολλές φορές εδώ, δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα. Και να γνωρίζετε επίσης ότι αν η ελληνική οικονομία δεν πατούσε καλά στα πόδια της, θα ήταν αδύνατο να διαθέσουμε τα δισεκατομμύρια που διαθέτουμε σήμερα στη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, να ανατάξουμε υποδομές: τα έργα Daniel τα οποία δρομολογούνται, η σιδηροδρομική σύνδεση, τα εκατοντάδες οδικά έργα τα οποία γίνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και μπορούμε να τα υλοποιούμε ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά και έχει τις δημοσιονομικές δυνατότητες να κάνει τέτοια έργα.

Όπως -και να κλείσω με αυτό, γιατί πριν έρθω να σας μιλήσω επισκέφθηκα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας- δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλουμε αυτή την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας, αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά.

Άρα, η «γέφυρα» μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής, ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδος αντανακλάται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των αναβαθμισμένων F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τρίπτυχο κρατήστε, γιατί αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση».

Αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Επειδή είπες τη θετική πλευρά, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας απέναντι στα πραγματικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και να τονίσω αυτό το οποίο μόλις ανέφερες: ότι κληθήκαμε φέτος να αντιμετωπίσουμε μία «τέλεια καταιγίδα».

«Τέλεια καταιγίδα», η οποία ήταν προϊόν αφενός του γεγονότος ότι ακόμα διαχειριζόμαστε τα απόνερα από μια πρωτοφανή θεομηνία, τα προβλήματα τα οποία ο «Daniel» δημιούργησε ειδικά στη Θεσσαλία.

Προσθέστε στο μείγμα αυτό τα μεγάλα προβλήματα και τη δύσκολη απόφαση που πήραμε να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να κάνουμε τη μετάπτωση στην ΑΑΔΕ.

Προσθέστε στο μείγμα τις χαμηλές τιμές σε πολλά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία αφορούν πρωτίστως της αροτραίες καλλιέργειες -στις δενδρώδεις τα πράγματα πήγαν, ευτυχώς, πολύ καλύτερα-, την ευλογιά, η οποία ήρθε και χτύπησε πολύ δυνατά τον πυρήνα της κτηνοτροφίας, τα διαχρονικά προβλήματα της κλιματικής κρίσης και τώρα, ενδεχομένως, τη διαχείριση μιας προβληματικής παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης που επηρεάζει το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία κληθήκαμε να διαχειριστούμε.

Κάποια από τα θέματα ήταν έξω από τον δικό μας έλεγχο. Κάποια θέματα ήταν θέματα στα οποία εμείς με θάρρος αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα δεκαετιών.

Επειδή μιλώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Η γενναία απόφαση που πήραμε να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των πληρωμών στην ΑΑΔΕ ήταν μια δύσκολη πλην όμως απαραίτητη απόφαση.

Και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε πέρυσι -και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και το Υπουργείο αλλά και προσωπικά τον Αντιπρόεδρο- να κάνουμε πληρωμές ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκεί που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρναμε.

Αργήσαμε; Ναι, αργήσαμε. Έγιναν πιο σωστά οι πληρωμές; Οι πληρωμές έγιναν πιο σωστά. Και οι πραγματικοί ωφελημένοι αγρότες, η πλειοψηφία των αγροτών τελικά θα εισπράξει περισσότερα χρήματα απ’ αυτή την αναδιάρθρωση, διότι πολύ απλά το ποσό το οποίο διανέμουμε είναι συγκεκριμένο, όποτε περισσεύουν χρήματα από τους ελέγχους αυτά ανακατανέμονται και σήμερα πια υπάρχει πολύ καλύτερη ορατότητα για τις πληρωμές για τους επόμενους μήνες.

Αναφέρθηκε και ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός στο γεγονός ότι η ίδια η ΑΑΔΕ έδωσε ορατότητα πληρωμών μέχρι τον Ιούνιο. Και θέλω να ξέρετε ότι όλη αυτή η προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος των πληρωμών είναι κάτω από την δική μου προσωπική εποπτεία. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί.

Και ενόψει της νέας ΚΑΠ, απολύτως κρίσιμη -οι συζητήσεις ξεκινούν αυτή την εποχή-, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε στην Ευρώπη ως χώρα ότι τακτοποιήσαμε οριστικά και αμετάκλητα τις παθογένειες του παρελθόντος και χρησιμοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία ο καθένας θα πληρώνεται για το προϊόν το οποίο πραγματικά παράγει και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, χωρίς να υπάρχει καμία απόκλιση και καμία εξαίρεση.

Άρα, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη μεταρρύθμιση, χωρίς την οποία -μην κοροϊδευόμαστε- δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ουσιαστικά για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Διότι ό,τι και να λέμε, τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε συνολικά την πολιτική μας.

Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω και την κατανόησή σας και τη βοήθειά σας στις όποιες μικρές, εκτιμώ πια, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν.

Είναι, όμως, μία μεταρρύθμιση η οποία γίνεται πρώτα και πάνω από όλα για το καλό του πρωτογενούς τομέα και πρώτα και πάνω από όλα προφανώς για το καλό της Θεσσαλίας, η οποία είναι στην «καρδιά» της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας μας.

Από εκεί και πέρα, όμως, δεν μείναμε μόνο σε αυτή την μεταρρύθμιση. Ξέραμε ότι υπάρχουν ζητήματα και τα συζητήσαμε εκτενώς και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους -έχω κάνει πολύωρες συζητήσεις με τους εκπροσώπους τους τους τελευταίους μήνες-, ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, η επιστροφή στην αντλία, ήταν αίτημα της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Θα υλοποιηθεί το 2026, παρά το γεγονός ότι τεχνικά είναι ένα δύσκολο έργο, θα μπορέσουμε, όμως, να το κάνουμε πράξη.

Και βέβαια γνωρίζετε ότι, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουμε, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να στηρίξουμε ειδικές κατηγορίες παραγωγών που επλήγησαν με μεγαλύτερη ένταση.

Δεν αναφέρομαι μόνο στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ΕΛΓΑ έδωσε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα τελευταία χρόνια, εκ των οποίων, για να κάνω πάλι τη «γέφυρα» με τη δυνατή οικονομία, τα μισά από τα λεφτά τα οποία έδωσε ο ΕΛΓΑ ήταν χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Τα υπόλοιπα μισά ήταν από τις εισφορές των αγροτών.

Ήρθαμε, λοιπόν, και τι είπαμε εμείς; Ότι θα αναγκαστούμε, για να μπορούμε να αποζημιώσουμε τους πληγέντες παραγωγούς, να βάλουμε και χρήματα από το δημόσιο ταμείο, πέραν των πόρων που διαθέτει ο ΕΛΓΑ από τις εισφορές των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα».

Για τις επενδύσεις σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ επισήμανε:

«Αλλά, προφανώς, τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Θέλω, μιας και ο κ. Αντιπρόεδρος εννόησε ότι θα πω κάτι σημαντικό για τη Θεσσαλία, να κάνω μία ειδική μνεία στη διαχείριση των υδάτων.

Το ξέρει και ο κ. Περιφερειάρχης, το ξέρουν και όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι αυτά είναι έργα τα οποία απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μια πολύ καλή, θα έλεγα, συνεργασία μεταξύ των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των Δήμων.

Έχουμε φτιάξει στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Δεν έχουμε κινηθεί όσο γρήγορα θα ήθελα. Κάναμε κάποια σημαντικά βήματα τελευταία και θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δυνατότητα του Οργανισμού αυτού να παίξει τον επιτελικό ρόλο τον οποίο θέλουμε να παίζει.

Όμως, ταυτόχρονα, και από την Περιφέρεια αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση, έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ σημαντικά έργα, τα οποία αφορούν την υποδομή του νερού στην Θεσσαλία. Εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε διαχρονικά το πρόβλημα αυτό, και από την αντιπλημμυρική του διάσταση αλλά και από την αρδευτική του διάσταση, δεν θα έχουμε υπηρετήσει το συμφέρον της Θεσσαλίας συνολικά.

Και εδώ τολμώ να πω ότι είμαστε όλοι μαζί, από την ίδια πλευρά του «φράχτη». Διότι αυτά είναι έργα σημαντικά, όχι μόνο τα μεγάλα, τα οποία βλέπετε, αλλά ας δούμε τα μικρά έργα ορεινής υδρονομίας τα οποία γίνονται στα ορεινά και τα οποία μπορεί να μην τα δει κανείς ποτέ, γιατί είναι μέσα στα βουνά, μπορεί να έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση ενός μελλοντικού πλημμυρικού φαινομένου.

Όμως, στα ζητήματα των νερών πρέπει να εστιάσουμε αφενός στα πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στα δίκτυα μας. Αναφερθήκατε στα δύο σημαντικά έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή: ΤΟΕΒ Ταυρωπού, Υπέρεια-Ορφανά. Είναι πολύ σημαντικά έργα, τα οποία ήταν ζητούμενα δεκαετιών για την ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλίας και υλοποιούνται μέσα από το μοντέλο των ΣΔΙΤ, της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αλλά, προφανώς, είναι έργα τα οποία δεν φτάνουν.

Θέλω, λοιπόν, να κάνω μια ειδική μνεία σε μια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι -θα είμαι προσεκτικός στη χρήση των λέξεων- στη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στην Θεσσαλία. Αυτό το σχέδιο ανατρέχει στη δεκαετία του ‘60. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί σημαντικά τμήματα αυτού του δικτύου μεταφοράς υδάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Απαξιώνονται.

Έχουμε ένα πολύ σημαντικό υδροηλεκτρικό έργο στη Μεσοχώρα, το οποίο ξαναμπαίνει μπροστά.

Ανοίγω παρένθεση. Ένας από τους λόγους που σήμερα η χώρα έχει χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τους τελευταίους μήνες, πολύ χαμηλότερες και από τους γείτονες μας, οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήλιος και άνεμος, έδωσαν πολύ δυναμικό τους τελευταίους μήνες και από την άλλη, επειδή, δόξα τω Θεώ, φέτος έβρεξε πολύ και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ έχουν μεγάλη πληρότητα, μπορέσαμε και παράγαμε αρκετή συμπληρωματική ενέργεια από τα υδροηλεκτρικά μας, τα οποία είναι πιο φθηνή μορφή ενέργειας.

Όπου, λοιπόν, χρειαζόμαστε μεγάλα φράγματα, όχι μόνο για αρδευτικούς και αντιπλημμυρικούς λόγους, αλλά και για λόγους ηλεκτροπαραγωγής, η κυβέρνηση αυτή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι έχουμε πάρει την απόφαση -και αυτή την προσπάθεια της συνολικής επιτελικής οργάνωσης θα την αναλάβει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης- ότι πια η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει, επιτέλους, ξανά μπροστά.

Είναι κεντρική δέσμευση πια της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση, έχουμε μια σημαντική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα στους επόμενους μήνες, πιστεύω ότι μπορούμε να πείσουμε πια, διότι αυτό προβλέπει και το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Θεσσαλίας. Μας λείπουν 450 εκατομμύρια κυβικά νερό στη Θεσσαλία.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και οι ειδικοί έρχονται και μας λένε ότι αν δεν υπάρξει μία λελογισμένη -και το τονίζω αυτό- της τάξης των 250 εκατομμυρίων μεταφορά νερού από τη Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει πλεόνασμα, στη Θεσσαλία, η οποία το έχει ανάγκη, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα αυτό.

Άρα, εμείς δημιουργούμε άμεσα, στο επίπεδο του Αντιπροέδρου, μία ομάδα εργασίας, η οποία θα ξαναβάλει μπροστά το έργο αυτό…

Για το χρονοδιάγραμμα του έργου μερικής μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στη Θεσσαλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

Κοιτάξτε, αυτό το έργο, όπως σας είπα, έχει κομμάτια τα οποία έχουν ετοιμαστεί, έχει κομμάτια τα οποία πρέπει να γίνουν και έχει κομμάτια τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ουδέποτε, όμως, καμία κυβέρνηση δεν το είδε με τη σοβαρότητα του κεντρικού οριζόντιου σχεδιασμού. Είχαμε κομμάτια τα οποία έκανε η ΔΕΗ, κομμάτια τα οποία μπορεί να γίνονταν από την άλλη πλευρά. Αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει εάν δεν αναχθεί στο επίπεδο της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως απόλυτη προτεραιότητα. Και αυτή είναι αυτή τη στιγμή η απόφαση της κυβέρνησης.

Δεν είναι ένα έργο το οποίο αύριο, μεθαύριο θα λύσει τα προβλήματα της Θεσσαλίας. Είναι, όμως, μια παρακαταθήκη την οποία πρέπει να αφήσουμε στη Θεσσαλία, σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση γνωρίζουμε ότι θα επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο το δυναμικό της Θεσσαλίας, θα στρεσάρει περισσότερο τα φυτά αλλά και τα ζώα. Και χωρίς νερό δεν υπάρχει προκοπή για τη Θεσσαλία.

Μια τελευταία παρατήρηση, αφορά το μέλλον, την τεχνογνωσία. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω νέους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι -τρίτη γενιά είσαι, έτσι δεν είναι;- συνεχίζουν μια οικογενειακή παράδοση, αλλά τη συνεχίζουν μέσα από την τεχνογνωσία της επιστήμης και τη διάθεση να μπορούμε να αξιοποιούμε πια τη γνώση προκειμένου να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας.

Μιλώ για την καινοτομία, μιλώ για τη συνολική ανάγκη να μπορέσουμε να επενδύσουμε και στο δυναμικό της πατρίδας μας, το ερευνητικό δυναμικό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μιλώ για την ανάγκη μιας οριζόντιας συζήτησης με όλη την παραγωγική αλυσίδα, παραδείγματος χάρη για το ζήτημα του βαμβακιού, όπου έχουμε μία πολύ δυνατή Διεπαγγελματική Βάμβακος, αν και με ποιο τρόπο πρέπει να καλλιεργούμε άλλους τύπους βαμβακιού, που μπορεί μεν να έχουν μικρότερη παραγόμενη ποσότητα, αλλά να παίρνουν καλύτερες τιμές.

Εμείς δεν είμαστε αυτοί που μπορούμε να το υποδείξουμε αυτό, αλλά μπορούμε ενδεχομένως να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για να γίνει αυτή η συζήτηση, και αν γίνουν αυτές οι επιλογές εμείς να τις στηρίξουμε.

Να δούμε το μέλλον, το πολύ αισιόδοξο μέλλον των δενδρωδών καλλιεργειών, αλλά κυρίως -και να κλείσω, συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά- να επενδύσουμε στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και των παλαιότερων και πιο έμπειρων αγροτών, αλλά κυρίως των νέων αγροτών μας.

Επιτρέψτε μου εδώ να κλείσω, με μία προσωπική διήγηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος μου έλεγε ότι όταν σε ηλικία 14 ετών είχε ρωτήσει τον θείο του, Ελευθέριο Βενιζέλο, το 1932, τι έπρεπε να σπουδάσει, η άποψη του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν ότι έπρεπε να γίνει γεωπόνος.

Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι ιστορικά η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα συνδέεται με τη γνώση, την κατάρτιση, την καινοτομία και την τεχνολογία. Άλλες οι ανάγκες της δεκαετίας του 1930, αλλά και άλλες οι ευκαιρίες του 2030.

Νομίζω ότι γι’ αυτές ειδικά -απευθυνόμενος στο πρόσωπό σου σε μια νέα γενιά αγροτών, οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν και η δική μου εισήγηση στις συζητήσεις που κάνουμε και στην ΚΑΠ είναι κατά προτεραιότητα στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, πρώτα και πάνω απ’ όλα να φέρουμε ξανά νέο κόσμο πίσω στην παραγωγή-, η τεχνολογία πια μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε κάθετα την παραγωγικότητά μας.

Δείτε, παραδείγματος χάρη, σε έναν τομέα ο οποίος δεν επιδοτείται, όπως τα οπωροκηπευτικά μας, τις αποδόσεις στη στρεμματική καλλιέργεια των θερμοκηπίων σε σχέση με τις ανοιχτές καλλιέργειες. Είναι μέρα με τη νύχτα.

Και αν θέλουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, θα σας πω το εξής: η χώρα μας εξάγει σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Δεν θα το πει κανείς λίγο, είναι προϊόντα εμβληματικά, αλλά και καινούργιες αγορές, όπως καλή ώρα τα ακτινίδια.

Και μην φοβάστε τις εμπορικές συμφωνίες, το λέω αυτό, μην φοβάστε τις εμπορικές συμφωνίες, ανοίγουν καινούργιες ευκαιρίες, για καινούργιες αγορές. Σκεφτείτε ότι η εμπορική συμφωνία την οποία κάνουμε με την Ινδία έχει ειδική πρόβλεψη για τα ακτινίδια και για το ελαιόλαδο. Για σκεφτείτε τι σημαίνει για τους παραγωγούς μας, γι’ αυτούς οι οποίοι αύριο θα σκεφτούν «πόσα πρέπει να παράγουμε;», το να μπορούμε να μπούμε χωρίς δασμούς σε μια αγορά των 1,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία αγαπάει αυτού του είδους τα προϊόντα.

Όλα αυτά, λοιπόν, έχουν μια ξεχωριστή σημασία και νομίζω ότι εμείς έχουμε πια αίσθηση και των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών.

Για εμένα, έχοντας μπροστά και μια ατζέντα τρίτης τετραετίας, σας διαβεβαιώνω ότι όπως το 2023 -και θα συζητήσουμε ενδεχομένως γι’ αυτά- είχαμε πει ότι πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η αύξηση των μισθών, η στήριξη της υγείας, η ενίσχυση της άμυνας, σας διαβεβαιώνω ότι στις τρεις πρώτες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, πηγαίνοντας στις εκλογές του 2027, είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας και αυτό θα αποτελέσει και ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Πρωθυπουργός είπε:

«Μία κουβέντα για την ευλογιά. Εμείς επιλέξαμε στην ευλογιά να «παίξουμε τα ρέστα μας» στο να εξαλείψουμε την ευλογιά πλήρως τους επόμενους μήνες. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η ευλογιά δεν θα γίνει ενδημική. Αν γινόταν ενδημική, αυτό θα μας δημιουργούσε άλλα προβλήματα στο μέλλον.

Θέλω να ζητήσω απ’ όλες και απ’ όλους -ο Περιφερειάρχης το ξέρει, έχουμε συνεργαστεί-, πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ειδικά τώρα που πλησιάζει το Πάσχα. Έχουμε σημαντική μείωση, σημαντικότατη μείωση κρουσμάτων, τώρα είναι η ευκαιρία και η πρόκληση να τελειώνουμε με την ευλογιά, για να μην χρειαστεί να συζητούμε για άλλα σχέδια.

Να ζητήσω όλη τη βοήθειά σας. Είμαστε εδώ, και οι εποπτικοί μηχανισμοί και η Περιφέρεια πρέπει να βάλει πλάτη, τώρα πρέπει να τελειώνουμε, πριν το Πάσχα, πριν μπει το καλοκαίρι, με το πρόβλημα της ευλογιάς».

Ερωτηθείς για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού για τον πρωτογενή τομέα και τη εμπορική συμφωνια της ΕΕ με την Mercosur ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Καταρχάς, η Mercosur, όπως μίλησα για τη συμφωνία με την Ινδία, αυτή τη στιγμή έχει δικλίδες ασφαλείας, προστασίας, ώστε σε περίπτωση που δούμε αποκλίσεις τιμών να μπορεί να αναστέλλεται η εφαρμογή της.

Δεν απειλούνται ελληνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, από τη Mercosur. Αντίθετα, και η Mercosur -μιλάμε για μία αγορά 700 εκατομμυρίων- είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπουν τα ελληνικά προϊόντα σε καινούργιες αγορές.

Δηλαδή, η φέτα, η οποία είναι το εμβληματικό μας προϊόν, έχει ακόμα τεράστιες δυνατότητες. Και το πρόβλημα της φέτας αυτή τη στιγμή δεν είναι να βρούμε αγορές, είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε το ντόπιο γάλα και τα ντόπια ζώα για να μπορούμε να παράγουμε φέτα σε μεγαλύτερες ποσότητες, με βάση τις προδιαγραφές ΠΟΠ, όπως αυτές έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το εργατικό δυναμικό. Την πολιτική μας στο μεταναστευτικό την ξέρετε, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και όποιος μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα και δεν δικαιούται status πρόσφυγα θα επιστρέφει στη χώρα προέλευσης. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αφορά την εθνική ασφάλεια.

Από την άλλη, όμως, δύο επισημάνσεις: αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται status πρόσφυγα, και υπάρχουν τέτοιοι, έχουμε κάθε λόγο σε αυτούς να ανοίξουμε τις πόρτες μας, να τους φιλοξενήσουμε, να τους υποδεχτούμε και να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Και, κατά κανόνα, μπορεί να είναι από χώρες από τις οποίες να μπορούν να ενταχθούν.

Κάναμε το πείραμα, έχουμε Σουδανούς αυτή τη στιγμή οι οποίοι εργάζονται και εκπαιδεύονται και για πρώτη φορά μπορούν να είναι χρήσιμοι σε εργασίες πρωτογενούς τομέα εδώ, στη Θεσσαλία. Δεν πρέπει να το φοβηθούμε αυτό. Οι αριθμοί είναι λογικοί και λύνουν ένα πρόβλημα, το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού.

Από εκεί και πέρα, θα προχωρήσουμε σε οργανωμένες, το κάνουμε ήδη, συμφωνίες με χώρες με τις οποίες αισθανόμαστε μεγαλύτερη οικειότητα -μπορεί να είναι η Αίγυπτος, μπορεί να είναι η Ινδία, μπορεί να είναι το Βιετνάμ- για οργανωμένες μετακλήσεις εργατών γης. Διότι πια, δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο λύναμε τα θέματά μας από βόρειους γείτονές μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών.

Να πω και κάτι τελευταίο, διότι πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα στον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν θα υποκαταστήσει εύκολα την εργασία. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Είναι καλό. Διότι σε άλλους κλάδους μπορούμε να δούμε άλλου είδους προβλήματα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με την εξαφάνιση επαγγελμάτων. Ο πρωτογενής τομέας, ευτυχώς, δεν κινδυνεύει από αυτό.

Η ευκαιρία για τον πρωτογενή τομέα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Με τους ίδιους συντελεστές που έχεις, να παράγεις και να πουλάς τελικά πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η ευκαιρία της επόμενης πενταετίας για τον πρωτογενή τομέα.

Και, όπως είπα πριν, εάν με αυτή την παραγωγικότητα εξάγουμε 10 δισ., σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε εάν υλοποιήσουμε όλα αυτά για τα οποία μιλάμε και τα οποία μπορούν πραγματικά να δώσουν στον πρωτογενή τομέα ένα μεγάλο άλμα παραγωγικότητας.

Και βέβαια, κάτι τελευταίο: μην έχουμε αυταπάτες ότι, γιατί λέμε μερικές φορές, «έχουμε πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι φεύγουν, νεότεροι μπαίνουν». Το σημαντικό δεν είναι πόσοι δουλεύουν, είναι τι παραγωγικότητα έχουν αυτή τη στιγμή.

Λογικό είναι μια γενιά μεγαλύτερων αγροτών και κτηνοτρόφων να βγαίνει στη σύνταξη. Αυτοί που μπαίνουν στο επάγγελμα μπορεί να είναι λιγότεροι αλλά το σημαντικό είναι να παράγουν περισσότερο, να συνεργάζονται περισσότερο. Επιμένω πάρα πολύ στα συνεργατικά σχήματα. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά εάν δεν έχουμε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πολλά καλά παραδείγματα εδώ στη Θεσσαλία.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και νομίζω ότι και με μια πολιτεία η οποία θα δει επιτέλους τα ζητήματα αυτά με μια άλλη σοβαρότητα, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι».

Για τη στρατηγική της κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την προώθηση των απαιτούμενων έργων υποδομής ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ εξήγησε:

«Απλά να πούμε κάτι. Έχω μάθει, η ελπίδα δεν μπορεί να είναι στρατηγική. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βρέχει και θα χιονίζει. Φέτος και έβρεξε και χιόνισε. Αλλά αυτό δεν είναι στρατηγική. Γι’ αυτό και δρομολογούμε και τα έργα που αφορούν την ύδρευση της Αθήνας.

Ξέρουμε ότι αν ακολουθήσουμε τις χρονοσειρές του παρελθόντος είναι πιθανόν να έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον ένα σοβαρό πρόβλημα. Και η δική μου ευθύνη, ως Πρωθυπουργός, είναι έστω να δρομολογώ έργα τα οποία ξέρω ότι επειδή είναι πολύ μακρόπνοα, κάποιος άλλος θα τα εγκαινιάσει. Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε εδώ, ειδικά για τα μεγάλα έργα υποδομής, με ορίζοντα μόνο τις επόμενες ή τις μεθεπόμενες εκλογές.

Πρέπει να βάλουμε το νερό στο αυλάκι και να κάνουμε έναν τέτοιο μακροχρόνιο σχεδιασμό που τελικά κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούμε να δικαιωθούμε για επιλογές που κάποιοι άλλοι έκαναν στο παρελθόν.

Για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στην κατεύθυνση στήριξης της βιομηχανίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

Εγώ, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω, είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Να κάνω δύο παρατηρήσεις.

Η πρώτη αφορά γενικότερα τη σημασία της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της παραγωγής στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα -εσφαλμένα το πιστεύουμε- πρωτίστως υπηρεσιών και παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχουμε μία διόλου ευκαταφρόνητη παραγωγική βάση η οποία αυξάνεται.

Η συμμετοχή της βιομηχανίας ολοένα και αυξάνεται. Οι επενδύσεις αυξάνονται συνέχεια στη χώρα μας, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη. Και όλοι οι δείκτες μεταποίησης είναι σε πολύ υψηλότερα συγκριτικά επίπεδα σε σχέση με τη Ευρώπη, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα αποβιομηχανοποίησης. Αυτό, ευτυχώς, στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε.

Και εδώ, στη Θεσσαλία, υπάρχει παραγωγική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, εγώ βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άνθηση μιας νέας βιομηχανίας γύρω από το μέταλλο και την αμυντική διάστασή της στο Βόλο. Δημιουργούνται καινούργια clusters, σήμερα, βιομηχανίας, με άλλα αντικείμενα από αυτά τα οποία ενδεχομένως να είχαν ενδιαφέρον πριν από κάποια χρόνια.

Εμείς αυτή την προσπάθεια θέλουμε να τη στηρίξουμε, γι’ αυτό και τα εργαλεία του Αναπτυξιακού Νόμου κατά προτεραιότητα κατευθύνονται στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε με τη «χαρτούρα» και τη γραφειοκρατία; Έχουμε να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι ειδικά η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει κάνει μία σημαντική πρόοδο ως προς την ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων και μία σημαντική δουλειά και ως προς το ξεσκαρτάρισμα ιστορικών εκκρεμοτήτων από τον Αναπτυξιακό Νόμο, που δεν είχαν κανένα λόγο να μας ταλαιπωρούν σήμερα, ειδικά για επενδύσεις οι οποίες, δυστυχώς, δεν έγιναν ποτέ. Διότι και εκεί υπάρχουν ακόμα κάποιοι «σκελετοί» οι οποίοι έχει έρθει η ώρα πια να εκκαθαριστούν.

Άρα, η στήριξη της μεταποίησης, ειδικά στην περιφέρεια, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Σε αυτό, βέβαια, γνωρίζουμε ότι είναι και προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, το οποίο είναι πρακτικά έτοιμο να βγει σε διαβούλευση, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.

Θέλουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιομηχανικά πάρκα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος όλων, αλλά θέλουμε και μία σχετική ευελιξία, η οποία να αναγνωρίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος θέλει να επεκταθεί εκεί όπου είναι, μην του κάνουμε τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη, διότι ούτως ή αλλιώς έχει ήδη μία παραγωγική μονάδα εγκατεστημένη και αδειοδοτημένη εκεί όπου βρίσκεται. Άρα, πολύ σημαντικό το χωροταξικό.

Επίσης σημαντικό το θέμα της ενέργειας. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα για το πώς θα στηρίξουμε την ενεργοβόρο ελληνική βιομηχανία. Έχουμε πρακτικά πετύχει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση -θα τα πούμε, και ο Αντιπρόεδρος και ο αρμόδιος Υπουργός, πιο αναλυτικά την εβδομάδα που μας έρχεται-, η οποία θα μπορεί να στηρίξει την ελληνική ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως το κάνουν πολλές άλλες χώρες, διότι σήμερα το κόστος της ενέργειας για κάποιους κλάδους, όχι για όλους, είναι πολύ σημαντικό.

Και μια δεύτερη παρατήρηση σχετικά με τις δεξιότητες. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια μεγάλη στροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση αλλά και την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε το ταμπού ότι η τεχνική μεταλυκειακή εκπαίδευση είναι «παιδί ενός κατώτερου θεού». Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Όλοι θέλουμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος κοινωνικά αποδεκτός δρόμος για ένα νέο παιδί.

Δείτε, όμως: εγώ βλέπω την απορρόφηση των παιδιών, όχι μόνο των παλιών ΙΕΚ, αλλά και της μεταλυκειακής, της λυκειακής εκπαίδευσης, σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Τα παιδιά απορροφούνται αμέσως από την αγορά εργασίας. Θα χρειαστούμε, μετά βεβαιότητος, περισσότερο τεχνικό προσωπικό.

Αυτό, λοιπόν, είναι μια μεγάλη προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί, όμως, και μέσα από μια μεγαλύτερη διασύνδεση με την εκπαίδευση, αλλά και με περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται προγράμματα κατάρτισης οι ίδιες.

Εσείς ξέρετε καλύτερα, ως Σύνδεσμος, ποιες είναι οι ανάγκες σας. Να σας δώσω τη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει πολλή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να το κάνετε με μεγαλύτερη εμπλοκή δική σας.

Διότι, ας μην κοροϊδευόμαστε, στην κατάρτιση τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περάσει και από ουκ ολίγες φορές όπου προσποιούμαστε ότι καταρτίζουμε και οι καταρτιζόμενοι προσποιούνται ότι καταρτίζονται. Αλλά κατάρτιση πραγματική δεν υπήρχε. Άρα, βελτίωση δεξιοτήτων πραγματική δεν υπήρχε.

Η πιστοποίηση είναι το «κλειδί». Δεν μπορούμε να καταρτίζουμε σήμερα καταρτιζόμενους, να πληρώνουμε γι’ αυτό και να μην έχουμε κάποια απόδειξη ότι τελικά έμαθαν κάτι. Διότι αλλιώς απλά ανακυκλώνουμε χρήμα.

Συντονίστρια: Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με πολύ μεγαλύτερη έμφαση και με εφαρμογή των σχετικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων για την ανάγκη της αυστηρότερης πιστοποίησης.

Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης το 99 ή το 100% είναι επιτυχόντες. Όταν βλέπω τέτοια ποσοστά, σημαίνει ότι μάλλον κάτι σωστό δεν γίνεται με την ίδια την πιστοποίηση.

Άρα, για να κλείσω -επειδή βλέπω ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια και σας έχουμε κρατήσει περισσότερο και έχουμε έναν ομιλητή ακόμα- περισσότερη ευελιξία, περισσότερη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Ένα τελευταίο: πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο. Η μεγάλη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις έχει πολύ μεγάλη αξία. Βλέπουμε, ήδη, το αποτύπωμα της. Βλέπουμε τις πρώτες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τις απολαβές των εργαζόμενων.

Είχαμε πει, πρώτα και πάνω από όλα οι καλύτεροι μισθοί. Αυτό γίνεται πράξη και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι η μεταποίηση πληρώνει κατά κανόνα πολύ υψηλότερους μισθούς από ό,τι ο μέσος μισθός στη χώρα και πιο δύσκολα βρίσκετε εργαζόμενους.

Κοιτάξτε, όταν ήρθαμε στα πράγματα, είχαμε ανεργία 18% και τότε είχαμε το ανάποδο πρόβλημα: είχαμε εργαζόμενους και δεν υπήρχαν δουλειές. Τώρα υπάρχουν δουλειές και λιγότεροι εργαζόμενοι. Πρόβλημα και αυτό, αλλά καλύτερα αυτό το πρόβλημα από το να διαχειρίζομαι μία ανεργία 18%.

Για τη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη των εργαζόμενων, με έμφαση στους νέους, με μειώσεις φόρων ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ σημείωσε:

Ο λόγος για τον οποίο επιλέγω να μην κάνω μια ομιλία μόνο αλλά να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, είναι ακριβώς γιατί θέλω με κάποιον τρόπο να αναδεικνύεται το αποτύπωμα της πολιτικής μας για τους Έλληνες πολίτες.

Και η ιστορία σου δεν είναι μοναδική. Πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή έχουν ωφεληθεί από τις αυξήσεις των μισθών, από τη μείωση των φόρων και από προγράμματα όπως το «Σπίτι μου Ι», το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε νέα ζευγάρια και νέους συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς.

Άρα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε -εγώ καταλαβαίνω υπάρχει πάντα μια γκρίνια, μια ανησυχία, μια έγνοια για την ακρίβεια και είναι πραγματικά τα προβλήματα αυτά-, αλλά θέλω να μπορούμε να βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά είναι η πλευρά μιας Ελλάδος όπου πολλοί νέοι άνθρωποι βελτίωσαν το διαθέσιμο εισόδημά τους, βρήκαν δουλειά καταρχάς.

Είπες μία κουβέντα που πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό απηχεί την πραγματικότητα: λίγο-πολύ, με την ανεργία εκεί που είναι, όποιος θέλει να βρει δουλειά σήμερα στην Ελλάδα, βρίσκει δουλειά. Μπορεί να μην είναι η δουλειά που πάντα θέλει, μπορεί να μην είναι οι μισθοί τους οποίους θέλει, αλλά αυτό δεν ίσχυε πριν από επτά χρόνια. Και σίγουρα είναι αποτέλεσμα και το μεγαλύτερο επιστέγασμα και η μεγαλύτερη ικανοποίηση, την οποία εγώ παίρνω τουλάχιστον προσωπικά, ως προς την οικονομική μας πολιτική.

Και αν κοιτάξει κανείς και μία γενιά κάτω από εσένα, σκεφτείτε αυτό το οποίο κάναμε με τον Υπουργό Οικονομικών, μία απόφαση καινοτόμα στην Ευρώπη: αν είσαι κάτω από 25 ετών δεν πληρώνεις φόρο εισοδήματος. Σκεφτείτε έναν νέο τεχνικό, 20 ετών, 22 ετών ο οποίος για τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια θα πληρώνει μηδέν φόρο εισοδήματος. Μηδέν. Και από τα 25 στα 30 θα πληρώνει μόνο 9%.

Αυτό είναι μία έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς και ένα μήνυμα κιόλας ότι και τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία σε βάζουν στην αγορά εργασίας νωρίτερα, έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος και ως προς τη φορολόγηση.

Οπότε, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ουσιαστικά η ιστορία πάρα πολλών νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν, θέλουν να κάνουν οικογένεια, έχουν τα όνειρά τους.

Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες. Ξέρω ότι και οι μισθοί μπορεί να μην είναι εκεί που θέλουμε να είναι, διότι σε έναν μεγάλο βαθμό η ονομαστική αύξηση των μισθών εξουδετερώθηκε από τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Γι’ αυτό, όμως, κάναμε τις πρωτοβουλίες για τη μείωση της φορολογίας, γιατί είναι πραγματική στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος το να μειώνεται η φορολογία σου. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε συνολικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας».

Σχετικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Για να κλείσω -για να μην σας κρατάμε άλλο- με το ερώτημά σας, να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησε ο Υπουργός.

Έχουμε μία οικονομική κρίση, κυρίες και κύριοι, παγκόσμια. Κανείς δεν ξέρει αυτός ο πόλεμος πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να τελειώσει σε μία εβδομάδα -γι’ αυτό εργαζόμαστε, εμείς εργαζόμαστε για το τέλος του πολέμου, είμαστε μία δύναμη ειρήνης, το έχω πει πολλές φορές- και οι τιμές της ενέργειας να αποκλιμακωθούν, οπότε οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, μπορεί να κρατήσει, όμως, και πολύ περισσότερο.

Και έχοντας πια μεγάλη εμπειρία διαχείρισης κρίσεων που κράτησαν πολύ καιρό, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ρίχνουμε ποτέ όλα μας τα όπλα στη μάχη από την πρώτη στιγμή. Κάναμε μία σημαντική παρέμβαση ως προς τα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της πιθανής, το τονίζω, της πιθανής αισχροκέρδειας.

Δύσκολο μέτρο το πλαφόν, το είπε και ο Υπουργός, αντιφιλελεύθερο μέτρο. Έρχεται μία επιχείρηση και σου λέει: «καλά γιατί μου το βάζεις; Αν εγώ, ας πούμε, τα πάω καλύτερα, γιατί περιόρισα το κόστος μου, γιατί μου βάζεις αυτό το περιθώριο κέρδους;». Αναγκαίο, όμως, για να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Θέλω να ξέρετε, όμως, ότι και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ελληνική οικονομία και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα, όσο κρατάει η κρίση. Το κάναμε στον Covid στον υπερθετικό βαθμό, το κάναμε στην ενεργειακή κρίση επιστρέφοντας σχεδόν 10 δισ. και κρατώντας τις τιμές ενέργειας χαμηλά. Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί.

Αν χρειαστεί, θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους αλλά, ταυτόχρονα, όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Εγώ θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μάλιστα θα είναι και η πρώτη φορά -δύο φορές τον χρόνο έχουμε ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τον Πρόεδρο του Eurogroup-, οπότε θα είμαστε δύο Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης.

Αλλά η κατεύθυνση που έχω δώσει στον Υπουργό Οικονομικών και με το «καπέλο» του Προέδρου του Eurogroup είναι ότι στο κακό σενάριο -τονίζω, εύχομαι να μην χρειαστεί- δεν θα χρειαστεί μόνο εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή αντίδραση.

Και επειδή νομίζω πια ότι η άποψή μας στην Ευρώπη ακούγεται, και ακούγεται καλά, θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το απευκταίο σενάριο και η Ευρώπη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Συντονίστρια: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αν και ήθελα να σας ρωτήσω για το αρνητικό σενάριο, πόσο θα μπορούσε να αντέξει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να σκεφτόμαστε θετικά. Και να κλείσω κι εγώ ευχαριστώντας τους συνομιλητές μας. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους.

Να σας πω ότι είναι το τρίτο από τα έξι προσυνέδρια τα οποία κάνουμε. Ακολουθούν άλλα τρία, στην Κρήτη, στο Ναύπλιο και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά φυσικά όλα αυτά είναι η προετοιμασία για το μεγάλο μας 16ο Συνέδριο. Σας περιμένω εκεί 15 με 17 Μαΐου. Θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή και έτοιμη να διεκδικήσει και μία τρίτη τετραετία. Σας ευχαριστώ πολύ».