Φίλαθλοι και αθλητές τίμησαν τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Τα γήπεδα βυθίστηκαν στη σιωπή σήμερα, Τετάρτη, πριν από την έναρξη αθλητικών αναμετρήσεων, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σε πολλές περιπτώσεις, φίλαθλοι ανάρτησαν πανό λέγοντας το δικό τους «αντίο» στους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ενώ ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Ένα από αυτά τα πανό, που ανάρτησαν φίλαθλοι της ΑΕΚ στο ματς κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League αναφερόταν στα θύματα τόσο του τροχαίου δυστυχήματος, όσο και της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

«Τρίκαλα 26/1/26 Παιδιά δίχως μάνες. Ρουμανία 27/1/26 μάνες χωρίς παιδιά. Καλό παράδεισο», έγραφε το πανό που αναρτήθηκε στο Sunel Arena.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Καλό ταξίδι αετοί», ήταν το πανό της Θύρας 13 στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού κράτησαν το πανό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά τη νίκη τους επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0fsjov7icx?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0cxwq8n5w1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τα πέταλα πενθούν. 27/1/2026» ανέφερε το πανό που αναρτήθηκε στο ματς του Περιστερίου κόντρα στη Σαραγόσα, για το FIBA Europe Cup.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0fuynjjjhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Κολοσσό Ρόδου, στο «Ιβανώφειο», για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0a2e8qsl49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, υποστηρικτές του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ για το ματς κόντρα στον Άγιαξ, στο πλαίσιο του Champions League, ύψωσαν πανό για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με το μήνυμα: «Πετάξτε ψηλά αετοί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0eoaz8orkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ