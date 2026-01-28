Την Πέμπτη το ΕΚΑΒ θα παραλάβει τους δύο από τους τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Στο χειρουργείο μπαίνει ο ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή επτά ανθρώπων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν επιπλοκή, σε νέα μαγνητική τομογραφία που υποβλήθηκε ο ένας τραυματίας και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα, αναφέρει σε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για αυτό τον λόγο, το ΕΚΑΒ θα παραλάβει αύριο, Πέμπτη, τους άλλους δύο τραυματίες, ενώ η επιστροφή του τρίτου θα κριθεί από την εξέλιξη της κατάστασής του, σύμφωνα με τον υπουργό. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 χρονών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην πατρίδα μας. Το υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Στις 08:30 πρωί της Πέμπτης, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ελευσίνα με προορισμό την Τιμισοάρα, προκειμένου να επαναπατριστούν οι δύο, τελικά, από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.