Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να απποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία.

Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.