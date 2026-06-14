Ανοίγει νέος φυγόκεντρος κύκλος στην Κουμουνδούρου.

Επιστολή παραίτησης από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε ο Βασίλης Τσίρκας, πρώην βουλευτής του κόμματος στο νομό Άρτας, δικηγόρος.

«Η διαδρομή αυτή κλείνει με συγκίνηση. Η επόμενη, όμως, ανοίγει με την ίδια πίστη και αισιοδοξία ότι η Ελλάδα αξίζει μια μεγάλη, δημοκρατική, προοδευτική παράταξη που θα μπορεί ξανά να εμπνεύσει, να ενώσει και να νικήσει. Συνεχίζουμε», αναφέρει στο κλείσιμο της επιστολής. Κάτι που μοιάζει με προαναγγελία προς το κόμμα Τσίπρα, αλλά μένει να δούμε.

Το σίγουρο είναι πως ανοίγει ένας κύκλος παραιτήσεων από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και πιθανόν και από βουλευτές.

Τ.Τε.