Η αξιολόγηση θα κρίνει εάν το κίνητρο θα διατηρηθεί, θα τροποποιηθεί ή θα αντικατασταθεί από νέες, πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται το φορολογικό μπόνους για τις ηλεκτρονικές πληρωμές προς επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, καθώς το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα του μέτρου ενόψει της λήξης του στο τέλος του 2026.

Η αξιολόγηση θα κρίνει εάν το κίνητρο θα διατηρηθεί, θα τροποποιηθεί ή θα αντικατασταθεί από νέες, πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται από το 2022 και προβλέπει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την πληρωμή αμοιβών σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών, όπως δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια, ταξί και άλλες δραστηριότητες όπου διαχρονικά καταγράφονται αυξημένα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και τις 5.000 ευρώ ετησίως και εξακολουθεί να ισχύει για τα εισοδήματα του 2026.

Παρά την εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο εξετάζει κατά πόσο το συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο πέτυχε τον στόχο του, δηλαδή να ωθήσει περισσότερους πολίτες να ζητούν αποδείξεις και να πληρώνουν ηλεκτρονικά σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητά του είναι περιορισμένη, καθώς σημαντική μερίδα φορολογουμένων με εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο δεν αποκομίζει κανένα όφελος, ενώ για όσους δικαιούνται την έκπτωση αυτή αποτυπώνεται μόνο κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, αρκετούς μήνες μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές περιπτώσεις οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα ανάμεσα στην ηλεκτρονική πληρωμή και στις εκπτώσεις που προσφέρονται για συναλλαγές με μετρητά χωρίς την έκδοση απόδειξης, γεγονός που περιορίζει την ελκυστικότητα του μέτρου και διατηρεί τα κίνητρα για αδήλωτες συναλλαγές.

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Το οικονομικό επιτελείο καλείται πλέον να αποφασίσει εάν το υφιστάμενο καθεστώς μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στον περιορισμό της φοροδιαφυγής ή εάν απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός με πιο στοχευμένα κίνητρα στους επαγγελματικούς κλάδους όπου εξακολουθεί να εντοπίζεται υψηλή παραβατικότητα.