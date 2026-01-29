Ο Λάμπρος Φισφής καλεσμένος στο «Buongiorno».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου ο κωμικός Λάμπρος Φισφής, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Λάμπρος Φισφής, αναφέρθηκε στη σειρά «Έχω Παιδιά» στην οποία συμμετέχει και έχει δημιουργήσει ο ίδιος, με την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν να αναμένεται για την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Αναφερόμενος στην επιστροφή της κωμικής σειράς δήλωσε: «Ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο και ουσιαστικά αφηγείται το τι έχει συμβεί τους μήνες που λείπουμε. Δηλαδή από το καλοκαίρι μέχρι το τώρα… Τι έχει περάσει η οικογένεια, τι έχουν περάσει με τα παιδιά, τι έχουν περάσει με τα αφεντικά τους, με τους γονείς τους. Οπότε είναι ένα ξανά συστηνόμαστε με έναν τρόπο και για το ποιοι είναι οι χαρακτήρες και τι τους κάνει ξεχωριστούς… Έχει και άλλα πράγματα το επεισόδιο…».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, έκανε σαφές πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό, αλλά κωμικός:

«Δεν είμαι ηθοποιός… Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ηθοποιός και νομίζω ούτε ο υπόλοιπος κόσμος θα το έλεγε…» ανέφερε με χιούμορ και συνέχισε:

«Δεν έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα, είναι η πρώτη φορά που πρακτικά κάνω ρόλο. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι που δεν είναι ο εαυτός μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσα ανέφερε ο Λάμπρος Φισφής για την δημιουργία των επεισοδίων

Όσον αφορά την συγγραφή και την δημιουργία των χαρακτήρων και των επεισοδίων, ο κωμικός, ανέφερε πως οι ιστορίες αντλούνται από την καθημερινότητά του, αλλά και τον κύκλο του: «Δεν είναι μόνο ο δικός μου κόσμος, είναι όλος ο κόσμος γύρω μου. Γιατί όταν κάνεις παιδιά αρχίζει και όλος ο κύκλος σου και γίνεται πρακτικά ένας κύκλος ανθρώπων που κι αυτοί έχουν παιδιά, που συναντάς ανθρώπους στην παιδική χαρά, συναντάς συμμαθητές, γονείς δηλαδή συμμαθητών, σε δραστηριότητες. Οπότε αρχίζεις και μαζεύεις από παντού. Δεν είναι ιστορίες δικές μου μόνο, είναι και άλλων ανθρώπων και είναι ανεξάντλητες…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0zy9a5np15?integrationId=40599y14juihe6ly}