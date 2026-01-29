Μόλις χθες το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό τις ώρες αιχμής από τις 7 έως τις 10 το πρωί, το οποίο είχε εξαγγελθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη μπαίνει στο συρτάρι, τουλάχιστον προς το παρόν.

Μεγάλη αδυναμία και έλειψη σχεδίου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους στην Αττική δείχνει η κυβέρνηση, η οποία ρίχνει μέτρα στο τραπέζι και στη συνέχεια τα αποσύρει ή τα αλλάζει.

Η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής είναι γνωστή για όλους όσους κυκλοφορούν καθημαρινά ή όχι και παιρνούν περισσότερες από 110 ώρες στο τιμόνι ετησίως.

Μολονότι είχε προβληθεί ως βασικό εργαλείο αποσυμφόρησης τελικά εγκαταλείφθηκε πριν καν δοκιμαστεί αφού εκτιμήθηκε ότι θα προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ρόλο έπαιξε η παρέμβαση του προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος με επιστολή του απέρριπτε ξεκάθαρα τον οριζόντιο περιορισμό: «Το ζητούμενο δεν είναι η απλή μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιορισμένο αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Μπρατάκος. Οπότε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών για συγκεκριμένες ώρες στον Κηφισό μπήκε στο συρτάρι.

Πλέον προκρίνεται το άνοιγμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού για τα φορτηγά εκτός των νυχτερινών ωρών. Πρόκειται για ορεινή διαδρομή, που παρακάμπτει σχεδόν ολόκληρο τον αστικό ιστό της Αττικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση των καθημερινών συμβάντων στον Κηφισό που αρκούν για να «κλειδώσουν» τον άξονα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας, η χρήση δικύκλων, αλλά και η αξιοποίηση drones ικανών να επιχειρούν και υπό βροχή για την άμεση αποτύπωση της κατάστασης, εξετάζονται ως εργαλεία ταχείας παρέμβασης. Στόχος είναι η άμεση απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και η αποφυγή δευτερογενών μποτιλιαρισμάτων, τα οποία επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη κορεσμένο δίκτυο.

Κομβικό ρόλο στον κυβερνητικό σχεδιασμό φαίνεται να αποκτά το άνοιγμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού μέσω του περάσματος της Κάζας. Πρόκειται για μια ορεινή διαδρομή που συνδέει τη Βοιωτία με τη Δυτική Αττική.

Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα εντάσσεται η επέκταση του συστήματος «έξυπνων φαναριών».