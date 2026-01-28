Το 68,1% διαφωνούν με τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις στη δημοσκόπηση.

Απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία και πτώση το ΠΑΣΟΚ, σε νέα δημοσκόπηση της GPO, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει άνοδο κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, σχεδόν το 50% δηλώνει ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών, ενώ η πλειονότητα (68,1%) διαφωνεί με τη θέση που εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24,5%, ποσοστό μειωμένο κατά 0,7% σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η GPO τον Νοέμβριο. Πτώση κατά 1,8% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που είναι στο 10,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6% (από 10,4%).

Ενισχυμένη κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, είναι η Πλεύση Ελευθερίας που συγκεντρώνει το 8,2% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8% (από 8,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% (από 4,1%). Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν αναποφάσιστοι αυξήθηκε από 13,3% σε 17,9%.

Το 49,6% δεν βγάζει τον μήνα

Το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών, δηλώνει το 49,6%, ενώ το 50,4% απαντά «ναι/ μάλλον ναι» στην ίδια ερώτηση. Σημειώνεται πως το 30,4% λέει ξεκάθαρα «όχι» στην ερώτηση για το αν βγάζει τον μήνα και το 19,2% απαντά «μάλλον όχι».

Εξάλλου και σε αυτή τη δημοσκόπηση η ακρίβεια αναδεικνύεται το σημαντικότερο πρόβλημα, με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά (18%).

Άλλη κυβέρνηση θέλει το 69,5%

Το 69,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θέλει να προκύψει άλλη κυβέρνηση από τις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, το 25,2% θέλουν να παραμείνει η ΝΔ κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις στο ερώτημα για το τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες. Το 48,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Την ίδια ώρα, το 47% τάσσεται υπέρ της αυτοδυναμίας, ακόμα κι αν χρειαστεί να διεξαχθούν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Διαφωνούν με τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Το 68,1% δηλώνουν ότι διαφωνούν με τη θέση που εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και ένα 19,2% συμφωνεί.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 76,7% απαντούν λίγο ή καθόλου και το 20,1% πολύ ή αρκετά. Συγκεκριμένα, 57,3% λένε καθόλου, 19,4% λίγο, 13,8% αρκετά και 6,3% πολύ.

Τι απαντούν για το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθέντες πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 17,6% απαντά πολύ ή αρκετά και το 81,5% λίγο ή καθόλου. Ειδικότερα, το 5,1% απαντά πολύ, το 12,5% αρκετά, το 14,9% λίγο και το 66,6% καθόλου.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία αποδυναμώνει την ασφάλεια της Ευρώπης

Το 76,9% εκτιμά ότι η πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, το 54,2% απαντά ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ και το 32% έχει αντίθετη άποψη.

