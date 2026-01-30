Η Μarika συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου η Μarika, η οποία συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Υπενθυμίζεται πως οι βραδιές των ημιτελικών, αναμένονται για την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή 15 Φλεβάρη, θα πραγματοποιηθεί και ο εθνικός τελικός μέσω του οποίου θα αναδειχθεί και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, το Μάιο στην Βιέννη.

Η Μarika στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η καλλιτέχνιδα, αναφέρθηκε στη ζωή της και την μουσική της πορεία μέχρι τώρα, ενώ μίλησε για το τραγούδι της και την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την συμμετοχή της, δήλωσε: «Το καλοκαίρι, με πήρε τηλέφωνο η άλλη στιχουργός και μου είπε ότι είχε μία πολύ ωραία ιδέα για ένα πολύ φωτεινό κομμάτι για την Ελλάδα, για να αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων. Μιλήσαμε για το κόσνεπτ, σκεφτήκαμε αυτό που έχει να κάνει με το ελληνικό φως της ελληνίδας του σήμερα και μετά έγραψα τη μουσική… Πολλές φορές έλεγα ότι δεν μπορώ άλλο και μετά μου ερχόταν η μουσική στον ύπνο μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μarika, μίλησε για την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στο Λος Άντζελες και τη μουσική της πορεία εκεί. Όσον αφορά όμως το τραγούδι της σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το τραγούδι είναι για τη Eurovision γιατί είναι στα αγγλικά. Ένα κομμάτι που είναι στα αγγλικά το μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί παντού. Θα θέλαμε να είναι στα Ελληνικά. Το τραγούδι έχει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αρχαία ελληνική μουσική. Υπάρχουν 7 κλίμακες που ανήκουν στην αρχαία ελληνική μουσική. Έχει και στοιχεία που θυμίζουν κέλτικο, αλλά όλα αυτά είναι αρχαιοελληνικά… Έχει ένα διεθνές άκουσμα και θα αγαπηθεί από τους Ευρωπαίους…».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό και για τα τραγούδια που έχουν γίνει viral, δήλωσε: «Δεν μας ταράζει γιατί το κάθε τραγούδι έχει την πορεία του και το κοινό του και ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Έχουμε κάνει πρόβες. Πήγε πολύ ωραία… Από τη στιγμή που το κομμάτι έχει ακουστεί, για εμάς είναι ένα μεγάλο βήμα. Είμαι πολύ αισιόδοξη, γενικά σαν άνθρωπος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg22r44qii29?integrationId=40599y14juihe6ly}