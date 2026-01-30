Η αποκάλυψη της Χαράς Παππά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με την όρασή της.

Η Χαρά Παππά, πρώην παίκτρια του GNTM, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τον σύντροφό της, στην επιθυμία της να προχωρήσει η σχέση τους, αλλά και στο χρόνιο πρόβλημα όρασης που αντιμετωπίζει.

Απαντώντας στις ερωτήσεις για ενδεχόμενη πρόταση γάμου, τόνισε: «Η πρόταση γάμου δεν έγινε. Αλλά ζούμε σαν παντρεμένοι. Σίγουρα το συζητάμε αλλά θέλω, εύχομαι να πάει καλά η σχέση πάνω από όλα… Περιμένω την πρόταση γιατί είμαι ρομαντική».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της, εξηγώντας πως έχει προσαρμόσει τη ζωή της σε αυτό καθώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή: «Λόγω του covid, έχω κάποια θέματα ακόμα νευρολογικά. Είναι χρόνιο θέμα, έχω προσαρμόσει τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου, σύνδρομο οπτικού χιονιού λέγεται. Η όρασή μου πλέον δεν είναι η ίδια, βλέπω συνέχεια χιόνι και φωτάκια. Πέρα από αυτό ζαλίζομαι πάρα πολύ. Έχω αποκτήσει ορθοστατική ταχυκαρδία, κουράζομαι πολύ πιο εύκολα… Είναι σαν να έχω συνέχεια υπερκόπωση. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή ακόμη γι’ αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1qpercrxh5?integrationId=40599y14juihe6ly}