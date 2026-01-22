Για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν από αυτήν μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» η Νεσχάν Μουλαζίμ, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη σχετικά με την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τον ερχομό της κόρης της, την βάφτιση και το όνομα.

Το γνωστό μοντέλο, έφερε στη ζωή την κόρη της τον περασμένο Οκτώβριο, ύστερα από μία σειρά εξωσωματικών προσπαθειών που ακολούθησε. Όπως αποκάλυψε, είχε αποφασίσει ότι αυτή θα ήταν η τελευταία προσπάθεια που θα έκανε.

«Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο. Δε μπορώ να το περιγράψω», ανέφερε αρχικά για την κόρη της, ενώ αμέσως μετά αποκάλυψε πως θα πάρει και το δικό της όνομα, καθώς είναι αρκετά σπάνιο:

«Η μικρή θα πάρει το δικό μου όνομα. Είναι μια απόφαση που ήρθε από τον πατέρα της. Το όνομά μου είναι σπάνιο και στην Τουρκία. Το όνομά μου σημαίνει, «μοναδική». Ο σύζυγός μου ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, κι αν τα καταφέρουμε, έχουμε έναν χώρο εδώ στην Αθήνα για να βαπτιστεί στη θάλασσα».

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τις εξωσωματικές προσπάθειες, εξήγησε: «Στην πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής που κάναμε – ήταν πετυχημένη – είχα δίδυμα αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη μου. Μετά έκανα μια ακόμη προσπάθεια που δεν πέτυχε. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω, να τα βρω με εμένα, γιατί τα είχα βάλει με εμένα. Με την μπέμπα, ήταν η τελευταία προσπάθεια που είχα πει ότι θα κάνω. Τελικά πέτυχε. Το αισθάνθηκα όταν έγινε η μεταφορά εμβρύου. Όταν βγήκα από το χειρουργείο είπα στον σύζυγό μου ότι είμαι έγκυος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας ωστόσο, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, λέγοντας πως πρόκειται για μία σπάνια περίπτωση: «Αυτό που μου έδινε δύναμη στα τέσσερα χρόνια προσπάθειας, είναι η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Είχα πολλή στήριξη από τους γύρω μου. Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μη μπορώ να περπατήσω. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv1xh5o6j3t?integrationId=40599y14juihe6ly}