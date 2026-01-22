Η Ελένη Χαραλαμπούδη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου η Έλενα Χαραλαμπούδη, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην διαδικτυακή εκπομπή «5 minute mum».

Η ίδια, έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, εξηγώντας πως πριν από μία δεκαετία δεν είχε αναγνωρίσει κανείς το ταλέντο της, ενώ θεωρούσε τον εαυτό της «βαρετό». Παρ’ όλα αυτά εξήγησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να συμμετάσχει στην διαδικτυακή εκπομπή.

«Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, εκτός από τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον άντρα μου. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια όμως, εγώ ήμουν εντελώς διαφορετική. Ήμουν εντελώς βαρετή, αν με έβλεπες στο δρόμο δεν θα με πρόσεχες. Δεν μου έδινε κάποιος σημασία», τόνισε αρχικά η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, η ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και το πώς έφυγε από τον οικονομικό τομέα που σπούδαζε για να ασχοληθεί με το θέατρο: «Εγώ σπούδαζα στο οικονομικό της νομικής αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι δεν μου ταιριάζει και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω υποκριτική. Το είπα στους γονείς μου και με στήριξαν. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου να είναι στο πλευρό σου σε ότι θέλεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας τα πουν και άτομα που είναι έξω από την οικογένεια».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, παραδέχτηκε πως η συμμετοχή της στο «5 minute mum», προέκυψε το 2020, όταν έπρεπε να συμπληρώσει ορισμένα ένσημα, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για να δουλέψει στην παραγωγή: «Εμένα λοιπόν όταν ήμουνα στο «5 minute mum», με βρήκε η Λίζα Αποστολοπούλου. Πήγα εκεί γιατί ήθελα να συμπληρώσω κάποια ένσημα και αρχικά με πήραν στην παραγωγή. Εκεί δέσαμε η μια με την άλλη και έτσι φτιάχτηκε το «5 minute mum». Με τον καιρό εγώ άρχισα να πατάω καλύτερα στα πόδια μου και μου έδωσε τεράστια δύναμη μητρότητα, μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv7lgiiz3s1?integrationId=40599y14juihe6ly}