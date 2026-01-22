Ο D3lta συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Mad About it».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ο D3lta, ο οποίος και μίλησε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision, την μέχρι τώρα καριέρα του αλλά και για την ιστορία πίσω από το ψευδώνυμο του.

Συγκεκριμένα, το πραγματικό του όνομα είναι Ρομπέρτο Κούστας, ενώ το D3lta προήλθε έπειτα από δική του επιλογή και δεν προκύπτει από το πραγματικό του όνομα: «Γενικότερα μου άρεσε να έχω μία περσόνα που δεν είναι το όνομά μου στην ουσία το όνομά μου. Άκουγα πάντα ροκ μουσική και ήθελα να είναι κάτι ελληνικό. Μου ήρθε το D3lta, γιατί είναι ελληνικό, βγάζει κάτι το μυστήριο, σημαίνει και αλλαγή στα μαθηματικά… κάτι μου έκανε όλο μαζί… Το «3» είναι το ελληνικό «Ε», απλά τότε στο Instagram δεν υπήρξε η επιλογή και το κάναμε έτσι. Μ’ αρέσει όμως…».

Eurovision: Ο D3lta συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Mad About it»

Σύμφωνα με το απόσπασμα ο καλλιτέχνης έχει χαράξει τη δική του πορεία στο χώρο της μουσικής: «Δεν κρυβόμουν, έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια, απλά έχει γίνει ένας απρόσμενος πανικός. Το τραγούδι δεν είναι καθαρά Eurovision, αλλά το έχει αγκαλιάσει ο κόσμο».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο D3lta, αναφέρθηκε σε ορισμένα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί στην πορεία του, αποκαλύπτοντας πως ορισμένα τον έχουν ενοχλήσει και άλλα όχι.

Όσον αφορά την συμμετοχή του στον εθνικό τελικό, ανέφερε: «Ναι δεν έχω ξανά στείλει στον διαγωνισμό. Είναι τελείως απρόσμενο… Δεν περίμενα να δηλώσω και όταν άκουγα το τραγούδι που γράφαμε, είπα ότι αυτό θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να πάει Eurovision και λέω δεν χάνω κάτι… Το έστειλα δύο μέρες πριν…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν με είχα φανταστεί στη Eurovision. Αλλά στην μορφή που την ξέρω. Η Eurovision, θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει να δει ο άλλος… Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και με έμαθε και κόσμος που δεν με ήξερε… Λόγω του ονόματος (Κούστα), το φοβόμουν αυτό στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει επηρεάσει. Ο κόσμος βλέπει πόσο αυθεντικά το κάνω. Φοβόμουν ότι κάποιος θα έβγαζε συμπέρασμα χωρίς να ξέρει την ιστορία».

Να σημειωθεί πως το D3lta είναι το καλλιτεχνικό όνομά του και είναι γιος του Γιάννη Κούστα και της πρώτης συζύγου του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv8iv1vsl1d?integrationId=40599y14juihe6ly}