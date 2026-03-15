Επανεμφανίστηκε σε βίντεο και τρολάρει τις φήμες που τον ήθελαν νεκρό. «Πεθαίνω για καφέ».

«Θα πέθαινα για έναν καφέ!»: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο χλευάζει θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, μεταξύ άλλων ότι είναι νεκρός.

Στο βίντεο, ένας χαμογελαστός Νετανιάχου αγοράζει έναν καφέ σε ζαχαροπλαστείο κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Κάποιος τον ρωτά: «Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι είστε νεκρός», και ο Νετανιάχου, με τον καφέ στο χέρι, απαντά: «Θα πέθαινα για έναν καφέ, όπως θα πέθαινα για τον λαό μου».

«Θέλεις να μετρήσεις πόσα δάχτυλα έχω;» συνεχίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στον ίδιο περιπαικτικό τόνο, δείχνοντας τα δύο χέρια του, αναφερόμενος σε εικασίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το βίντεο της τηλεοπτικής του ομιλίας.

{https://x.com/netanyahu/status/2033190035764232360}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε εκείνο ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου νόμιζαν ότι είδαν έξι δάχτυλα του χεριού του Νετανιάχου, υπονοώντας ότι το βίντεο ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθείτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολητο συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς η χώρα ζει υπό καθημερινές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις μετά την έναρξη του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να περιγράψω λεπτομερώς, ακόμη και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο», κατέληξε.

Νωρίτερα σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Νετανιάχου. Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.