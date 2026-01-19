To δρόμο για τη φυλακή πήραν δύο από τους πέντε κατηγορουμένους, περιοριστικοί όροι στο γνωστό μοντέλο.

Πολύωρη ήταν η απολογία των πέντε κατηγορουμένων στον ανακριτή ως μέλη σπείρας που «ρήμαξε» σε ληστείες βενζινάδικα και μίνι μάρκετ. Νωρίς το πρωί και oi πέντε πέρασαν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου, ανάμεσά τους και το γνωστό μοντέλο που φέρεται να είχε το ρόλο του οδηγού. Οι πέντε κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη κυκλώματος το οποίο διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα, αντιμετωπίζουν βαρύτατα αδικήματα, όπως αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για διάπραξη κακουργημάτων ενώ εκτιμάται ότι δρούσαν τουλάχιστον τους τελευταίους πέντε μήνες με συνολική λεία περίπου 9.000 ευρώ .

Αμέσως μετά την απολογία τους, δύο από τους πέντε κατηγορουμένους, ο 46χρονος και ο 32χρονος , κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ το γνωστό μοντέλο και ακόμη δυο συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καποιοι εκ των κατηγορουμένων δήλωσαν χρήστες ναρκωτικών ενώ μόνο ένας αποδέχθηκε μέρος μέρος των κατηγοριών. Το 33χρονο μοντέλο αρνήθηκε ότι είχε ενεργό ρόλο στις ληστείες υποστηρίζοντας πως ο ρόλος της περιοριζόταν στην οδήγηση του οχήματος της, χωρίς να έχει ουσιαστική εμπλοκή στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση των πράξεων. Η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε πως ορισμένες φορές οι συνεπιβάτες της ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν «δουλειά». Όταν έφταναν, όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωνε ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων και τότε αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο να διαπραχθεί ληστεία. Η 33χρονη επέμεινε πως ουδέποτε κατέβηκε από το αυτοκίνητο σημειώνοντας πως δεν είχε καμία επαφή με τα καταστήματα-στόχους.

Η 33χρονη φέρεται να υποστήριξε, επίσης, ότι δεν συμφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, ωστόσο φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει, επικαλούμενη τη βίαιη συμπεριφορά συγκατηγορούμενου της . Μάλιστα, φέρεται να ανέφερε πως τον είχε δει να φέρει ασημένιο όπλο, γεγονός που, όπως είπε, ενίσχυσε τον φόβο της.

Ο 46χρονος ,ο οποίος είχε οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στου Ρέντη, το 2011, και του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος φέρεται να αποδέχτηκε την εμπλοκή του σε 5 από τις 12 ληστείες που αναφέρονται στο κατηγορητήριο .

«Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών και γι αυτό λήστευα για να εξασφαλίσω τη δόση μου…» φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του με έναν από τους συγκατηγορουμένους του, σύμφωνα με πληροφορίες, να αρνείται, με τη σειρά του, ότι συμμετείχε σε ληστείες . «Είμαι χρήστης ναρκωτικών πάνω από δέκα χρόνια…Όσες φορές ήμουν με τους υπόλοιπους ήταν για χρήση ναρκωτικών» φέρεται να είπε ενώ αναφερόμενος στο3 3χρονο μοντέλο εμφανίζεται να υποστήριξε πως η σχέση τους είναι φιλική.

