Χωρίς τον Γκρεγκ Μπράουν αγωνίστηκε η ΑΕΚ.

Μετά τις δύο διαδοχικές ήττες, από Κολοσσό Ρόδου και Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με... κατοστάρα, απέναντι στην ΑΕΚ.

Αν και βρέθηκε στο -13 (18-31) στο τέλος της 1ης περιόδου και στο -17 (23-40) στις αρχές της 2ης, με 19 πόντους του Κέντρικ Ναν σε επτά λεπτά, πήρε τα ηνία... και έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω, επικρατώντας με 103-78, για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Στο 16-4 οδήγησαν τους «πράσινους» εκτός από τον Ναν και οι Χέιζ-Ντέιβις (11π.), Γκραντ (10π.)

Οι Μπάρτλεϊ και Πετσάρσκι ήταν οι κορυφαίοι της ΑΕΚ, με 14 πόντους έκαστος. Η Ένωση παρέμεινε στην 3η θέση με 33 βαθμούς και 14-5, στο -3 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει όμως έναν αγώνα περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς του Τι Τζέι Σορτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στις θέσεις των ξένων, κι ενώ ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις δεν είναι δηλωμένοι στο ρόστερ της ομάδας στην GBL. Εκτός λόγω τραυματισμού ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

Με τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι ξεκίνησε η «μάχη» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος μπήκαν «καυτοί» και οδηγούσαν τον Παναθηναϊκό μέχρι το 14-12. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση, με τους Γκρέι και Λεκαβίτσιους να παίρνουν τις περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες έως το 18-20 υπέρ των «κιτρινόμαυρων» μετά από 2/2 βολές του Γκραντ. Για να σημειώσει σερί 11-0 (!) η ΑΕΚ, όταν ο Μπάρτλεϊ με δύο τρίποντα πέτυχε τους πρώτους 8 πόντους και ο Φλιώνης, το ολοκλήρωσε, επίσης έξω από τα 6.75, γαι το 18-31 (+13 υπέρ των «κιτρινόμαυρων», στο τέλος της 1ης περιόδου. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ είχε 9/14 δίποντα (3/7 ο Παναθηναϊκός) και 10 ριμπάουντ (4 οι παίκτες του Αταμάν).

Με την έναρξη της 2ης περιόδου, ο Σλούκας μείωσε σε 20-31, για να πετύχουν τρία διαδοχικά τρίποντα οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα. Διαδοχικά ευστόχησαν έξω από τα 6.75, οι Νάναλι, Γκρέι και Πετσάρσκι για το +17 της Ένωσης (23-40). Αυτό, όπως αποδείχτηκε δεν άρεσε στον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» σημείωσε 19 πόντους σε επτά λεπτά, με 5/5 δίποντα και 3/5 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το αποτέλεσμα ήταν ο Παναθηναϊκος να προσπεράσει με 53-50 ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το 2ο δεκάλεπτο. Ο Γκρέι μείωσε σε 53-52, ενώ ο Μήτογλου πήρε το φάουλ από τον Γκρέι και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους (55-52). Ο Παναθηναϊκός είχε τρέξει επιμέρους σκορ 37-21 στη 2η περίοδο.

Για να σημειώσουν επιμέρους σκορ 24-15 στην 3η περίοδο οι «πράσινοι» και να διατηρήσουν τα ηνία στην πρωτοπορία. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 15-3, έχοντας «αιχμές» στην επίθεση τους Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις, για το 70-55. Σ' αυτό το διάστημα της εκωφαντικής σιωπής των «κιτρινόμαυρων», δύο πόντους είχε πετύχει ο Λεκαβίτσιους και έναν ο Χαραλαμπόπουλος από τη γραμμή των βολών. Ο Φαρίντ έκανε καλή δουλειά στη ρακέτα, ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο (75-62), ενώ η ΑΕΚ ανέβαζε το σκορ κυρίως από τη γραμμή των βολών, για το 79-67, στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Ναν και Σλούκας έκαναν το 83-67 με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, κάτι που σήμαινε πως η ΑΕΚ θα έπρεπε να επιδιώξει να επιστρέψει από το -16. Αυτό αποδείχτηκε αδύνατο. Ναν και Μήτογλου απαντούσαν στις προσπάθειες από Κατσίβελη, Μπάρτλεϊ και Νάναλι, ενώ ο Ναν με βολές εκτόξευσε τη διαφορά στο +18 (90-72), 4:40'' πριν από τη λήξη. O Παναθηναϊκός παρουσίασε... θέαμα στα τελευταία λεπτά, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ευστοχεί σε δύο διαδοχικά τρίποντα για το 101-74, στα 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ματς, ενώ ο Καλαϊτζάκης σημείωσε και το τελευταίο καλάθο για το τελικό, 103-78.

Διαιτητές: Τηγάνης, Πιτσίλκας, Τεφτίκης