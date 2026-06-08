Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος έδωσαν τα χέρια για μία νέα εποχή για την ΑΕΚ μέχρι το 2029.
Η ΑΕΚ συμφώνησε, όπως ήταν αναμενόμενο, με τον προπονητή που την οδήγησε στην Ευρώπη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη χρονιά που πέρασε.
Οι φίλαθλοι τον ήθελαν, ο πρόεδρος τον ήθελε και ο Νίκολιτς το ήθελε. Στο βίντεο που ανάρτησε η ΑΕΚ στο Instagram, ο πρόεδρος της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, μέσα στην «Αγία Σοφιά» με φόντο τις κιτρινόμαυρες κερκίδες εξήρε τον προπονητή της ΑΕΚ κάνοντας λόγο για μία «συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων» μεταξύ άλλων.
{https://www.instagram.com/p/DZVKkNDscU-/?hl=el}
{https://www.instagram.com/p/DZVLzAVMQiJ/?hl=el}