Η ΠΑΕ ΑΕΚ συμφώνησε, όπως ήταν αναμενόμενο, με τον προπονητή που την οδήγησε στην Ευρώπη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη χρονιά που πέρασε.

Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος έδωσαν τα χέρια για μία νέα εποχή για την ΑΕΚ μέχρι το 2029.

Η ΑΕΚ συμφώνησε, όπως ήταν αναμενόμενο, με τον προπονητή που την οδήγησε στην Ευρώπη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη χρονιά που πέρασε.

Οι φίλαθλοι τον ήθελαν, ο πρόεδρος τον ήθελε και ο Νίκολιτς το ήθελε. Στο βίντεο που ανάρτησε η ΑΕΚ στο Instagram, ο πρόεδρος της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, μέσα στην «Αγία Σοφιά» με φόντο τις κιτρινόμαυρες κερκίδες εξήρε τον προπονητή της ΑΕΚ κάνοντας λόγο για μία «συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων» μεταξύ άλλων.

{https://www.instagram.com/p/DZVKkNDscU-/?hl=el}

{https://www.instagram.com/p/DZVLzAVMQiJ/?hl=el}