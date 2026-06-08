Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.
Η αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, προσφέροντας ακόμη ένα επεισόδιο στη σπουδαία κόντρα των δύο «αιωνίων».
Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή της μάχης για τον τίτλο.
Το πρόγραμμα των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)