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Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού σήμερα στο T-Center για το Game 3.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, προσφέροντας ακόμη ένα επεισόδιο στη σπουδαία κόντρα των δύο «αιωνίων».

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή της μάχης για τον τίτλο.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

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Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)