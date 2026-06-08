Στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή του Παναθηναϊκού, είχε παρατηρηθεί αυξημένη συγκέντρωση ατόμων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η αστυνομία αρνείται τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «μπλόκο» γύρω από το ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Προηγούμενα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αστυνομία μπλόκαρε την πρόσβαση σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού, δημοσιογράφους και τελικά παράγοντες της ομάδας. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, εντάσσονταν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ ανέφερε πως «σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται σε δήθεν 'μπλόκο' της Ελληνικής Αστυνομίας προς φιλάθλους του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διεξαγωγή του αγώνα και με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης όλων των εμπλεκομένων, έλαβε τα ενδεδειγμένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν με σκοπό την ομαλή και ασφαλή κίνηση των αποστολών των δύο αθλητικών ομάδων προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), καθώς και την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης.

»Επισημαίνεται ότι, στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή του Παναθηναϊκού, είχε παρατηρηθεί αυξημένη συγκέντρωση ατόμων. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και η εφαρμογή κυκλοφοριακών και λοιπών μέτρων, πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για λόγους δημόσιας και οδικής ασφάλειας, καθώς και ομαλής διεξαγωγής των μετακινήσεων».

Η ανακόινωση της αστυνομίας έκλεισε αναφέροντας πως «θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές διοργανώσεις, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων».