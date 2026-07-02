Στις 22:00 πραγματοποιείται η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Ο Ιούλιος «ξεκινά» σήμερα για τις κληρώσεις του Τζόκερ, αφού πραγματοποιείται η πρώτη του νέου μήνα και τουλάχιστον 3,7 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (30/6) σημειώθηκε το 14ο συνεχόμενο τζακ ποτ και έτσι το χρηματικό έπαθλο για απόψε ανέβηκε στα τουλάχιστον 3,7 εκατομμύρια. Επίσης, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία, θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: