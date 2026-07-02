Ο άνδρας φέρεται να είναι ένας εκ των πλοιοκτητών και κολύμπησε προς το πλοίο να βοηθήσει ώστε να καταφέρει να δέσει στο λιμάνι.

Το Λιμενικό παρενέβη και επέβαλε πρόστιμο μετά τον σάλο που προκλήθηκε με βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που άνδρας κολυμπά προς το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και να επιβιβάζεται από τον ανοιχτό καταπέλτη.

Το συμβάν ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο δείχνει το πλοίο να εκτελεί ελιγμούς με τον καταπέλτη ανοιχτό, την ώρα που ο άνδρας προσεγγίζει κολυμπώντας και ανεβαίνει στο κατάστρωμα. Μετά την καταγγελία, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών.

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Οι λιμενικές αρχές έχουν ήδη κινήσει διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες αφορούν τόσο τη μη έγκαιρη ενημέρωση για τεχνική βλάβη στο πλοίο όσο και το γεγονός ότι ο καταπέλτης παρέμεινε ανοιχτός κατά τη διάρκεια της κίνησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση. Αρχικά επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία στη συνέχεια ήρθη έπειτα από την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Δικογραφία για πιθανές ποινικές ευθύνες

Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από το περιστατικό. Το Λιμενικό υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο επιβάτες και πλήρωμα