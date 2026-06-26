Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς των ανηλίκων.

Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 15χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην Καλλιθέα, έπειτα από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ταυτοποίησε συνολικά 17 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Από αυτούς συνελήφθησαν επτά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τριών ομάδων νεαρών στην Καλλιθέα, η οποία εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν έναν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα επίθεση, κατά την οποία ο 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένη αυτοψία στον χώρο του περιστατικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγοντας βιολογικό υλικό και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα προανακριτικά στοιχεία. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας.

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Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν έξι.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και στον τόπο της συμπλοκής κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα,

ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός που νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.