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Όλες οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Ανθρωποκτονία με δόλο

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλες οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.