Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
- Ανθρωποκτονία με δόλο
- Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή
- Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
Όλες οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.