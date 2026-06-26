Η ανακοίνωση της εκπροσώπησης της οικογένειας του ανήλικου που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα.

Τη δική της απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις και τα σχόλια που ακολούθησαν τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα έδωσε η οικογένεια του ανήλικου θύματος, μέσω ανακοίνωσης των πληρεξούσιων δικηγόρων της.

Όπως αναφέρεται, η δικηγορική εταιρεία «Σοφός και Συνεργάτες» εκπροσωπεί την οικογένεια και πρόκειται να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των φερόμενων δραστών, των συνεργών τους και κάθε άλλου υπαιτίου, είτε ανηλίκου είτε ενηλίκου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η οικογένεια απορρίπτει κάθε σχόλιο ή αναφορά που αφορά το δολοφονημένο παιδί και τους οικείους του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περίπτωση προσβολής της μνήμης του.

Παράλληλα, οι γονείς του 15χρονου δηλώνουν αποφασισμένοι να αναδείξουν με κάθε νόμιμο μέσο τις συνθήκες της δολοφονίας, ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία όλων των εμπλεκομένων, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών ή δικαιολογιών.

«Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό», καταλήγει η ανακοίνωση.

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Στον Εισαγγελέα οι 7 εμπλεκόμενοι

Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Σε βάρος τους ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε συμπλοκή με χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλες οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, όπου θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία.