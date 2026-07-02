Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Νίκες – θρίλερ, εκπλήξεις, ανατροπές… Το μενού των νοκ άουτ του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει απ’ όλα μέχρι τώρα και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν ο γύρος των «32», οι ματσάρες του οποίου βεβαίως μας άνοιξε την όρεξη για την συνέχεια.



Η Γαλλία με εμφατικό τρόπο και ηγέτη τον Κιλιάν Μπαπέ, η Νορβηγία με καθοριστικό τον Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, η Αγγλία με ανατροπή και υπογραφή του Χάρι Κέιν, αλλά και η Βραζιλία με ανατροπή και γκολ – λύτρωση στο 90’+5’, έκλεισαν εισιτήριο στους «16», ενώ Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν νωρίς και μέσω της ψυχοφθόρας διαδικασίας των πέναλτι.



Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος των νοκ άουτ, Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι, με έξι γκολ έκαστος (ο Αργεντινός με ματς λιγότερο), μοιράζονται και τον φαβοριτισμό για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ (αμφότεροι με απόδοση 2.35), τρίτος ανέβηκε πλέον ο έχων πέντε γκολ Κέιν (8.00), ενώ ο Χάαλαντ έπεσε στο 20.00, παρότι έχει και αυτός πενταρέ τερμάτων.



Η Interwetten παίζει μπάλα… μουντιαλικού επιπέδου με απόδοση 7.37*, η οποία προκύπτει από παρολί με τρεις επιλογές σκόρερ τριών αστέρων που εκπροσωπούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου.



Ο Λαμίν Γιαμάλ δήλωσε ότι περιμένει πως και πως τα νοκ άουτ και τον περιμένουμε να σκοράρει απόψε με την Ισπανία κόντρα στην Αυστρία (Πέμπτη 02/07, 22:00), όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ευρωπαϊκό ντέρμπι της Πορτογαλίας με την Κροατία (Παρασκευή 03/07, 02:00), αλλά και ο Μέσι στην αναμέτρηση του Γολιάθ με τον Δαυίδ ή αλλιώς της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι (Σάββατο 04/07, 01:00).



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Η Interwetten… κάνει παιχνίδι στα αμερικανικά γήπεδα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost. Αγαπημένη κατηγορία, βεβαίως, εκτός από αυτή του πρώτου σκόρερ είναι η μάχη για τον τίτλο, με μεγάλο φαβορί πλέον για την κατάκτηση την Γαλλία (2.80) και δεύτερη την Αργεντινή (5.50), ενώ τις ακολουθούν Αγγλία (8.00) και Ισπανία (9.00).



Προτού καν εκκινήσει το Μουντιάλ, βεβαίως, είχε αρχίσει και το ξεχωριστό Πρωτάθλημα Στοιχήματος *. Σε αυτό, ο ποδοσφαιρόφιλος δηλώνει συμμετοχή και εξασφαλίζει δωρεάν ένα ticket και θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Εν συνεχεία, θα μπορεί να συγκεντρώσει tickets συμμετοχής μέσω στοιχημάτων που θα τοποθετεί σε αγορές σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Για κάθε πλήρες ποντάρισμα 10€ θα αποδίδεται ένα ticket συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο των 50.000€, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα tickets που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Όσο περισσότερα tickets έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα διαθέτει στην κλήρωση.



Μια ξεχωριστή… ασίστ στο Μουντιάλ από την Interwetten, μια πλατφόρμα στην οποία απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση





Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής





Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά





Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις





35 χρόνια εμπειρία





Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο





Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ