Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η τριπλή επιλογή με απόδοση 5.30 και γκολ των Κιλιάν Μπαπέ, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ και Λιονέλ Μέσι στα πρώτα τους παιχνίδια στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο πέρασε… αέρα και δίνει ώθηση ενόψει της συνέχειας.



Η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη σε εθνικό επίπεδο μπαίνει στο δεύτερο Σαββατοκύριακο της, στο οποίο η Βραζιλία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06, 03:30) με αντίπαλο την Αϊτή στην Φιλαδέλφεια, αλλά και η Ισπανία, το απόγευμα της Κυριακής (22/06, 19:00) στην Ατλάντα κόντρα στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, αναζητούν τις πρώτες τους νίκες.



Ενδιάμεσα, το βράδυ του Σαββάτου (20/06, 23:00) στο Τορόντο, η Γερμανία θα ψάξει κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού το «2 στα 2», προκειμένου να βαδίσει στα χνάρια του Μεξικό, της πρώτης ομάδας που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ και στον γύρο των «32».



Ο Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στο Μαρόκο, ο Κάι Χάβερτς που σκόραρε δις απέναντι στο Κουρασάο και ο Λαμίν Γιαμάλ που αναμένεται να ξεκινήσει βασικός για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, προσφέρουν ως anytime σκόρερ ξεχωριστή απόδοση 7.65* σε παρολί με τρεις επιλογές.



Η Interwetten… κάνει παιχνίδι στα αμερικανικά γήπεδα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost. Αγαπημένες κατηγορίες, βεβαίως, οι μακροχρόνιες επιλογές, με πρώτο φαβορί πλέον για την κατάκτηση την Γαλλία (5.50) μετά την «γκέλα» της Ισπανίας (6.00) κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ τις ακολουθούν Αγγλία, Πορτογαλία (από 8.00 αμφότερες), Αργεντινή (09.00) και Βραζιλία (10.00).



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Εδώ και λίγες ημέρες, βεβαίως, έχει ξεκινήσει και το ξεχωριστό Πρωτάθλημα Στοιχήματος *. Σε αυτό, ο ποδοσφαιρόφιλος δηλώνει συμμετοχή και εξασφαλίζει δωρεάν ένα ticket και θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Εν συνεχεία, θα μπορεί να συγκεντρώσει tickets συμμετοχής μέσω στοιχημάτων που θα τοποθετεί σε αγορές σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Για κάθε πλήρες ποντάρισμα 10€ θα αποδίδεται ένα ticket συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο των 50.000€, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα tickets που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Όσο περισσότερα tickets έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα διαθέτει στην κλήρωση.



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