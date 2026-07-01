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Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της σημερινής 1/7/26.

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο πίνακας κερδών της σημερινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ειδικότερα, στην 26η κλήρωση τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο αριθμός 25687 της 2ης σειράς με στοιχείο Ε, ο οποίος κερδίζει 200.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός με την ίδια σειρά και στοιχεία Α+Β+Γ+Δ κερδίζει 50.000.

Ο αριθμός 25687 της 3ης σειράς με στοιχείο Α-Ε κερδίζει 25.000 και ο ίδιος αριθμός της 1ης σειράς με στοιχεία Α-Ε κερδίζει επίσης 25.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών

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Δείτε την κλήρωση

{https://www.youtube.com/watch?v=uhWWLW6jbZI}