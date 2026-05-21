Καρέ- καρέ οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Αδιάκοπες είναι οι εργασίες στον Βοτανικό, όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπως φαίνεται και σε νέο βίντεο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media πλάνα από τον Βοτανικό, όπου σιγά- σιγά παίρνουν μορφή οι κερκίδες και τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία του γηπέδου, που αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός «αποχαιρέτησε» το γήπεδο της Λεωφόρου στο τελευταίο ματς του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Το «τριφύλλι» θα παίξει μία σεζόν στο ΟΑΚΑ, προτού μετακομίσει στο νέο «σπίτι» του.

