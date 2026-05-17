Χωρίς τον Ανδρέα Τεττέη θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται σήμερα Κυριακή 17/5.

Την τελευταία συνέντευξη της σεζόν σε pregame αγώνα παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του κυριακάτικου (17/5, 19:30) αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV για το πόσο δύσκολο είναι να παραμείνουν απόλυτα ενεργοί και συγκεντρωμένοι όλοι οι παίκτες του, ενώ αναφέρθηκε και στα μικροπροβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τεττέη.

Σημειώνεται πως χωρίς τον Ανδρέα Τεττέη θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στο τελευταίο ιστορικά παιχνίδι του στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο διεθνής επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν προπονήθηκε το Σάββατο (16/5), μένοντας εκτός αποστολής. Στον αντίποδα, στην 23άδα που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ «μπήκε» ο Ρενάτο Σάντσες που προπονήθηκε σε φουλ ένταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ήταν ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των 23 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

Από την άλλη, με δύο προβλήματα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην - κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας - Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Οι «ασπρόμαυροι», σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, χρειάζονται νίκη επί των «πράσινων» και, ταυτόχρονα, να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Η οποία οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League σε αντίθεση με την τρίτη, η οποία δίνει εισιτήριο για τον β’ προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε με ικανοποίηση τον Ντέγιαν Λόβρεν να βγάζει το χθεσινό (Σάββατο 16/5) πρόγραμμα προπόνησης και να τίθεται στη διάθεσή του. Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε και χθες σε θεραπεία ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζει την ανάρρωσή του από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πριν από περίπου 20 ημέρες.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ «πέταξε» με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα.

Η σέντρα θα προβληθεί μέσα από το CS3HD.