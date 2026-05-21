Δύο χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Kaizen Foundation, ο διεθνής κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της δράσης του σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσα από ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πρώτη Έκθεση Απολογισμού για την περίοδο 2024–2025, καθώς και φωτογραφική έκθεση με στιγμιότυπα από τις συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Με επίκεντρο τους άξονες της Κοινωνίας, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος, το Kaizen Foundation έχει υλοποιήσει από το 2024 περισσότερες από 41 δράσεις σε 12 χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ενώ οι δωρεές και οι χρηματοδοτήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του Ιδρύματος συγκαταλέγεται η ανακαίνιση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, με τη συνολική δωρεά να υπερβαίνει τα 4,1 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανακαίνιση της παιδιατρικής πτέρυγας νοσοκομείου στο Πιτέστι της Ρουμανίας.

Παράλληλα, το Kaizen Foundation αναπτύσσει πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης, προγράμματα υποτροφιών και εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με οργανισμούς και φορείς που διαθέτουν βαθιά γνώση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει συνεργαστεί με 29 οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με επτά διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, ενώ οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 500.000 έως το τέλος του 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία του Ιδρύματος, σημειώνοντας ότι το Kaizen Foundation έδωσε «δομή, συνέχεια, διαφάνεια και μεγαλύτερη εμβέλεια» στην κουλτούρα προσφοράς της Kaizen Gaming, μετατρέποντάς τη «σε θεσμό», με στόχο τη δημιουργία αποτελεσμάτων με διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «ήταν, είναι και θα παραμείνει στον πυρήνα των ενεργειών του Ιδρύματος», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο της χώρας στη στρατηγική και την ταυτότητα του οργανισμού.