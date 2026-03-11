Οι χρήστες του Wegovy έχουν πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αιφνίδιας απώλειας όρασης σε σύγκριση με όσους λαμβάνουν Ozempic, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ασθενείς που λαμβάνουν Wegovy έχουν σχεδόν πενταπλάσιο κίνδυνο να χάσουν ξαφνικά την όρασή τους σε σχέση με όσους παίρνουν Ozempic, διαπίστωσε μεγάλης κλίμακας έρευνα.

Τα φάρμακα, γνωστά ως αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεγματουλίδη (Wegovy, Ozempic και Rybelsus) και η τιρζεπατίδη (Mounjaro) βοηθούν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνουν την πέψη και μειώνουν την όρεξη. Επίσης, έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και άλλα οφέλη για την υγεία.

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν Wegovy για απώλεια βάρους έχουν πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν Non‑arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION - «οφθαλμικό εγκεφαλικό») σε σχέση με όσους παίρνουν το φάρμακο για τον διαβήτη Ozempic, ενώ οι άνδρες είχαν τριπλάσιο κίνδυνο σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Τα λεγόμενα «οφθαλμικά εγκεφαλικά» προκαλούν ξαφνική και συνήθως μόνιμη απώλεια όρασης, λόγω μειωμένης ροής αίματος στο οπτικό νεύρο.

Αν και το φαινόμενο είναι σπάνιο - περίπου ένας στους 10.000 ανθρώπους που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη - η μελέτη εντόπισε «πιθανή ανησυχία ασφάλειας που εξαρτάται από τη δόση» του φαρμάκου.

Τα Wegovy, Ozempic και Rybelsus - που παράγονται από τη Novo Nordisk - περιέχουν όλα σεμαγλουτίδη, αλλά έχουν διαφορετικές δόσεις και μορφές χορήγησης.

Ο δρ Edward Margolin, από το τμήμα οφθαλμολογίας του University of Toronto και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι η NAION πιθανότατα αποτελεί «πραγματική παρενέργεια» της σεμαγλουτίδης και η ταχύτερη ή πιο επιθετική απώλεια βάρους πιθανό να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισής της.

Η μελέτη εξέτασε αναφορές παρενεργειών που υποβλήθηκαν στον αμερικανικό ρυθμιστικό οργανισμό φαρμάκων, την U.S. Food and Drug Administration, μέσω του συστήματος καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2024.

Καναδοί ερευνητές συνέκριναν αναφορές NAION που σχετίζονταν με:

έως 2 mg εβδομαδιαίας ένεσης Ozempic για διαβήτη τύπου 2

έως 2,4 mg εβδομαδιαίας ένεσης Wegovy για παχυσαρκία (η υψηλότερη εγκεκριμένη δόση)

καθημερινά δισκία Rybelsus για διαβήτη τύπου 2

Εξέτασαν επίσης αναφερόμενες παρενέργειες της τιρζεπατίδης (Mounjaro).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το Wegovy είχε τη ισχυρότερη συσχέτιση με αιφνίδια απώλεια όρασης. Αντίθετα, οι συγγραφείς δεν βρήκαν αυξημένο κίνδυνο με τα δισκία Rybelsus ή με την τιρζεπατίδη.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι υψηλότερες δόσεις του Wegovy και το γεγονός ότι οι ενέσεις δρουν πιο γρήγορα ίσως εξηγούν γιατί η συσχέτιση ήταν μεγαλύτερη. Αντίθετα, η περιορισμένη απορρόφηση και η πιο αργή δράση των δισκίων Rybelsus πιθανόν εξηγούν γιατί δεν εντοπίστηκε σύνδεση.

Εκπρόσωπος της Novo Nordisk δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά κάθε αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση των φαρμάκων μας. Συνεργαζόμαστε στενά με αρχές και ρυθμιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθούμε συνεχώς το προφίλ ασφάλειας των προϊόντων μας».

Πρόσθεσε επίσης ότι τα ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών στην ΕΕ για τα Wegovy, Ozempic και Rybelsus έχουν ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνουν τη NAION. Ωστόσο, «με βάση το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, καταλήξαμε ότι τα δεδομένα δεν υποδηλώνουν εύλογη πιθανότητα αιτιώδους σχέσης μεταξύ της σεμαγλουτίδης και της NAION», και η εταιρεία πιστεύει ότι το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου της σεμαγλουτίδης παραμένει θετικό.

Με πληροφορίες από Guardian